Jorge Fossati rompió su silencio, luego de varios meses, al ser consultado por el rotundo fracaso de la selección peruana en las Eliminatorias 2025. El técnico de Universitario reflexionó sobre el lamentable papel que hizo el equipo nacional e incluso pasaron 3 entrenadores y ninguno pudo salvarlo. Además, la preocupante falta de gol en condición de visita persiguió a todos los técnicos en el presente torneo.

El DT uruguayo analizó los factores por los que Perú no pudo clasificar al Mundial 2026 y lanzó un potente 'dardo' a los hinchas que lo criticaron. El 'Nono' se alista para volver con la 'U' en el Torneo Clausura y se ilusiona con el tricampeonato nacional.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre la selección peruana en las Eliminatorias?

El 'Nono' arremetió contra los críticos de la selección peruana de fútbol. "Me queda la desazón de no haber podido ayudar más y mejor para que se ese sueño de todos los peruano. En realidad, el sueño de muchos peruanos, ya que algunos hoy están contentos de que Perú se haya quedado fuera del Mundial por segunda edición consecutiva. Siempre tuve la firme convicción de que podíamos clasificar", reveló el técnico de la 'U'.

Asimismo, habló sobre el futuro de la Bicolor. “Hay jóvenes en esta selección, inclusive en este último periodo se le ha sumado alguno más. La mayoría los teníamos de antes. Siempre dije que había presente y futuro. No mencionaré a ningún jugador en específico", sentenció Fossati.

¿Qué dijo Jorge Fossati sobre el recambio generacional de Perú?

Fossati, luego de los entrenamientos con Universitario, habló con la prensa sobre la dura eliminación de Perú. El 'Nono' disparó todas su balas al ser consultado sobre el recambio generacional. "No voy a hablar de nadie en especial o de algún jugador de la selección en específico, pero les contesto por respeto. Yo les sugiero como un veterano que vayan con calma. Hace tres años que están con esa frasecita hecha y no lo podía ver a Paolo Guerrero en la selección e incluso me pedían que lo sacara", reveló el actual técnico de la 'U' en Inka Digital TV.

¿Cómo le fue a Jorge Fossati con la selección peruana de fútbol?

Jorge Fossati asumió la dirección de la Selección Peruana en 2024, liderando al equipo en 13 encuentros que incluyeron amistosos internacionales, las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026 y la Copa América. Su gestión se tradujo en un balance de 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas, con un total de 9 goles anotados y 11 recibidos. Este desempeño dejó un saldo negativo en el proceso clasificatorio, destacando un único triunfo por 1-0 ante Uruguay, logrado en el Estadio Nacional de Lima.