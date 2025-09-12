HOYSuscripcion LR Focus

Jean Ferrari confirma al Cusco como escenario para las eliminatorias sudamericanas femeninas: "A utilizar todas nuestras armas"

Durante la presentación de Antonio Spinelli como nuevo DT de la selección peruana femenina, el directivo anunció su plan para lograr una histórica clasificación al Mundial.

El Garcilaso de la Vega es uno de los cuatro escenarios donde jugaría la selección peruana femenina. Foto: composición de LR/FPF
El Garcilaso de la Vega es uno de los cuatro escenarios donde jugaría la selección peruana femenina. Foto: composición de LR/FPF

Hace unos días, se conoció que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) inscribiría al estadio Inca Garcilaso de la Vega, del Cusco, como sede alterna para disputar las próximas eliminatorias sudamericanas. Esta estrategia no se limitaría a la selección peruana masculina, sino que será replicada en la femenina, anunció Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF.

Durante la presentación del argentino Antonio Spinelli como nuevo DT de la Bicolor femenil, el directivo reveló que el recinto de la Ciudad Imperial es uno de los cuatro que serán inscritos para las eliminatorias femeninas. El Nacional de Lima, el Alejandro Villanueva y el Miguel Grau del Callao son los otros tres estadios que podrían albergar los partidos del certamen.

PUEDES VER: Universitario contra Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV del clásico por la Liga Femenina 2025

lr.pe

¿Por qué la selección peruana femenina jugaría en Cusco?

La idea de mudar la localía de Perú a un ciudad de altura sería aprovechar el factor geográfico ante rivales poco acostumbrados a miles de metros sobre el nivel del mar, una estrategia que Bolivia aplicó con éxito en las eliminatorias masculinas al Mundial 2026.

"Qué mejor que poder llevar a nuestra selección a las provincias, y también tratando de utilizar una arma importante para nosotros como lo es la altura. En ese sentido, vamos a utilizar todas nuestras armas y nuestras herramientas para poder tratar de buscar esos pasos en función a esta reestructuración que tanto hablamos", reafirmó Ferrari.

¿Qué dijo Jean Ferrari sobre la selección peruana femenina?

En otro momento, el exadministrador de Universitario habló acerca de la necesidad de "reestructurar" el fútbol femenino peruano, misión para la cual consideró a Spinelli como la persona idónea: "Es el punto de partida de una restructuración. Antonio tiene el perfil que buscamos y confío en que logrará un cambio estructural, que es lo que necesitamos".

"El fútbol femenino necesita una restructuración real, que incluya formación, competencia y apoyo a los clubes. Con Spinelli buscamos consolidar ese camino", agregó el exfutbolista.

PUEDES VER: Ignacio Buse venció a Jaime Faria y Perú le gana 2-0 a Portugal en la serie por la Copa Davis 2025

lr.pe

¿Cómo se jugarán las eliminatorias sudamericanas femeninas?

La novedosa Liga de Naciones Femenina Conmebol 2025-26, certamen clasificatorio para la Copa del Mundo, se jugará desde octubre de este año en formato de todos contra todos, pero a una sola ronda de 9 jornadas en total (cada selección jugará ocho partidos). Al ser anfitrión del Mundial, Brasil no participará en estas eliminatorias.

Al término de las nueve fechas, los dos equipos mejor ubicados en la tabla de posiciones avanzarán directo al Mundial. Los puestos 3 y 4, en tanto, tendrán que disputar un repechaje intercontinental.

