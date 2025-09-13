HOYSuscripcion LR Focus

Álex Valera responde fuerte a Sergio Peña tras decir que jugó lesionado por la selección peruana: "Como si fuera un agradecimiento"

Valera  se refirió a las duras declaraciones de Sergio Peña, quien aseguró que él, junto a sus otros compañeros, dieron la cara en esta última fecha de Eliminatorias y no se hizo el lesionado o le dijo 'no' a la selección peruana.

Álex Valera es el goleador de Universitario en la presente temporada. Foto: composición LR/La República/captura de sergiop28/Instagram
Álex Valera salió al frente este sábado 13 de septiembre para defenderse de las acusaciones por no jugar en la selección peruana y para dar su versión sobre lo ocurrido con Hernán Barcos tras el último clásico jugado hace unas semanas por el Torneo Clausura. Dentro de su defensa, el delantero nacional también se refirió a las palabras de Sergio Peña, quien dejó una dura indirecta hacia él y sus compañeros en Universitario, Andy polo y Edison Flores, por sus ausencias en la última fecha doble de las Eliminatorias 2026.

El popular 'Valegol' indicó que desconoce los verdaderos objetivos detrás de estas declaraciones sobre su ausencia en la Bicolor y señaló que quizá se están buscando culpables tras la eliminación de la Bicolor.

Álex Valera y su respuesta a Sergio Peña tras sus declaraciones

"No sé qué está pasando, inventan tantas cosas, no sé qué quieren lograr. Ya lo de la selección peruana ya pasó y no sé si están buscando culpables o quieren limpiarse ellos mismos. Hay que comenzar a asumir", dijo en un primer momento.

Valera remarcó que nunca se haría el lesionado porque hacer ello no es profesional y aseguró que si un jugador no se siente en óptimas condiciones, lo ideal es que lo pueda comunicar para que otros jugadores puedan cubrir ese lugar y puedan mostrarse.

"Los entrenadores mismos han dicho cuando no he podido, pero nunca voy a ir a hacerme el lesionado, eso no es nada profesional. Cuando uno no está hay que decir que no está al 100% y darle la oportunidad a los jóvenes para que puedan demostrar, pero de ahí no decir que no están al 100% (y dar a entender) como si fuera un agradecimiento vestir la camiseta de selección peruana", acotó.

Como se recuerda, Peña había mencionado que jugó ante Uruguay y Paraguay con el dedo prácticamente fracturado, pero que no se hace la víctima.

Álex Valera apunta a ser titular en el Universitario vs Melgar

El atacante de Universitario volverá al titularato ante Melgar tras superar la lesión que le impidió estar con la selección peruana en el cierre de las clasificatorias sudamericanas. El partido de la 'U' ante el Dominó se jugará este domingo 14 de septiembre desde las 3.00 p. m. (hora peruana).

