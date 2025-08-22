Cusco FC pudo llevarse un punto de su visita a Juan Pablo II por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025 pese a que sufrió dos polémicas expulsiones. El equipo dirigido por Miguel Rondelli, que actualmente pelea en la parte alta de la tabla de posiciones, terminó el partido con 9 hombres tras las discutidas tarjetas rojas que recibieron Carlos Gamarra y Álex Custodio.

Gamarra fue expulsado a los 17', cuando la pelota le pegó en el brazo durante un ataque del club rival. Aunque inicialmente el árbitro Michael Espinoza solo le había mostrado tarjeta amarilla, cambió su decisión tras revisar la acción en el VAR. En cuanto a Custodio, dejó el terreno de juego a los 56' al ver su segunda amonestación luego de una primera amarilla que incluso el comentarista de la transmisión por TV calificó como "un despropósito".

¿Qué dijo Facundo Callejo sobre los 2 expulsados de Cusco FC?

El delantero Facundo Callejo, goleador del club y de la Liga 1 con 18 tantos este 2025, se pronunció vía redes sociales a raíz de lo sucedido en Chongoyape. "¡Vamos a ir contra todos! Vamos, Cusco nomá'. Con hue...", escribió en su cuenta de X. Poco después, compartió otra publicación con un mensaje aún más duro que el anterior: "Traten de no ser tan alevosos la próxima. Vamos Cusco".

Con este empate, Cusco FC suma 13 unidades y se mantiene tercero en la tabla del Torneo Clausura, un punto por debajo del líder, Universitario, e igualado con Sporting Cristal, equipo al que precisamente enfrentará en la próxima jornada.

Mensajes de Facundo Callejo tras el partido de Cusco FC. Foto: captura de X

Próximo partido de Cusco FC

El encuentro del elenco cusqueño ante el club rimense se jugará el domingo 14 de septiembre, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, por la fecha 8 del Torneo Clausura. Gamarra y Custodio se perderán este partido por las rojas que recibieron contra Juan Pablo II.