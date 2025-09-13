Gianfranco Chávez padeció un duro momento durante el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1. El defensor, que sufrió un golpe en la cabeza en el primer tiempo, tuvo que ser retirado del estadio Alejandro Villanueva de emergencia debido a un desmayo en el banco de suplentes.

"Está muy mareado, los compañeros están ayudando a colocarlo en la camilla y lo van a llevar a la clínica. Me cuenta en el banco de suplentes que se desmayó. Esperemos pronta recuperación para Chávez que se lo llevan de urgencia a la clínica", explicó la periodista Analu Rodríguez.

