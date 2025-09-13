HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'
Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      Pan con Chicharón ganó el 'Mundial de Desayunos'      
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis
Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis       Perú venció 3-1 a Portugal por la Copa Davis      
Deportes

Gianfranco Chávez sufrió desmayo en pleno Alianza Lima vs Garcilaso: lo retiraron de emergencia en ambulancia

De acuerdo a la periodista Ana Lucía Rodríguez, el defensor de Alianza Lima sufrió un desmayo luego del choque contra el jugador de Garcilaso en la primera parte.

Gianfranco Chávez fue retirado en ambulancia del estadio Alejandro Villanueva. Foto: captura de L1 Max
Gianfranco Chávez fue retirado en ambulancia del estadio Alejandro Villanueva. Foto: captura de L1 Max

Gianfranco Chávez padeció un duro momento durante el partido entre Alianza Lima y Deportivo Garcilaso por el Torneo Clausura de la Liga 1. El defensor, que sufrió un golpe en la cabeza en el primer tiempo, tuvo que ser retirado del estadio Alejandro Villanueva de emergencia debido a un desmayo en el banco de suplentes.

"Está muy mareado, los compañeros están ayudando a colocarlo en la camilla y lo van a llevar a la clínica. Me cuenta en el banco de suplentes que se desmayó. Esperemos pronta recuperación para Chávez que se lo llevan de urgencia a la clínica", explicó la periodista Analu Rodríguez.

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Femenina 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Clásico Universitario vs Alianza Lima EN VIVO por la Liga Femenina 2025: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

LEER MÁS
Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: ¿qué partidos se juegan HOY por la fecha 8 del Torneo Clausura?

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: ¿qué partidos se juegan HOY por la fecha 8 del Torneo Clausura?

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

EN DIRECTO por Copa Davis 2025 partido Perú vs Portugal

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
[L1 MAX] Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: Sergio Peña convierte el tercero

[L1 MAX] Alianza Lima vs Deportivo Garcilaso EN VIVO HOY: Sergio Peña convierte el tercero

LEER MÁS
DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: "La tendencia es..."

DT de Gremio y su firme calificativo sobre Erick Noriega tras críticas por bajo nivel del equipo: "La tendencia es..."

LEER MÁS
Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO vía Netflix: previa de la pelea por el título mundial supermediano de boxeo

Canelo Álvarez vs Terence Crawford EN VIVO vía Netflix: previa de la pelea por el título mundial supermediano de boxeo

LEER MÁS
¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

¡Perú está en los qualifiers! Con triunfo de Ignacio Buse, el equipo nacional venció 3-1 a Portugal por Copa Davis 2025

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

Hincha de Alianza Lima exige retirar publicidad del 'Bigote' Rodríguez previo a partido ante U. de Chile: "Es enemigo"

LEER MÁS
Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

Resultados 5y6 de Valencia HOY, sábado 13 de septiembre por Hinava: ganadores, órdenes de llegada y dónde ver el Clásico Propietarios Valencianos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Deportes

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Bolivia no se 'duerme' y confirma amistosos de alto nivel ante selecciones mundialistas previo al repechaje

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota