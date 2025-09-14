Este domingo 14 de setiembre, Sporting Cristal jugará ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. La principal consigna de los rimenses será quedarse con los tres puntos y así trepar a la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Para este compromiso, Paulo Autuori dejó fuera a tres futbolistas. Se trata de Cristian Benavente, Yoshimar Yotún y Felipe Vizeu.

Lo realmente llamativo es la situación del 'Chaval'. Desde que llegó a La Florida, Benavente no ha tenido ni un solo minuto en el conjunto celeste y una vez más quedó fuera de lista. A pesar de que en su presentación aseguró que estaba en óptimas condiciones, el peruano-español no ha tenido actividad.

Cristal y las 3 bajas para el partido ante Cusco FC por el Clausura

Cristian Benavente no fue el único que no viajó a Cusco. Otro de los futbolistas que se quedó en Lima fue Felipe Vizeu. El delantero brasileño llegó a Cristal con la responsabilidad de ser el sustituto de Martín Cauteruccio. Ya tuvo minutos ante UTC, pero aún no puede marcar su primer gol.

Asimismo, Yoshimar Yotún tampoco fue parte de los convocados. El capitán celeste no jugará ante Cusco FC porque el comando técnico decidió darle descanso. Recordemos que 'Yoshi' fue titular en los encuentros de la selección peruana ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 5.30 p. m. Será el último de toda la octava jornada del Torneo Clausura.

¿Qué canal transmitirá Sporting Cristal contra Cusco FC?

El canal L1 Max, señal oficial que transmite los juegos como local de la mayoría de clubes de la Liga 1 2025, televisará también este cotejo. Puedes sintonizarlo