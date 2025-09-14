HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fútbol Peruano

Sporting Cristal dejó fuera a Cristian Benavente otra vez: las 3 bajas de los rimenses para el partido ante Cusco FC

¡El 'Chaval' sigue sin jugar! A horas del partido ante Cusco FC, se conoció que Sporting Cristal no puso en lista ni a Cristian Benavente ni a Yoshimar Yotún.  

Sporting Cristal y Cusco FC juegan desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/X
Sporting Cristal y Cusco FC juegan desde las 5.30 p. m. Foto: composición LR/X

Este domingo 14 de setiembre, Sporting Cristal jugará ante Cusco FC en el estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. La principal consigna de los rimenses será quedarse con los tres puntos y así trepar a la cima de la tabla de posiciones del campeonato peruano. Para este compromiso, Paulo Autuori dejó fuera a tres futbolistas. Se trata de Cristian Benavente, Yoshimar Yotún y Felipe Vizeu.

Lo realmente llamativo es la situación del 'Chaval'. Desde que llegó a La Florida, Benavente no ha tenido ni un solo minuto en el conjunto celeste y una vez más quedó fuera de lista. A pesar de que en su presentación aseguró que estaba en óptimas condiciones, el peruano-español no ha tenido actividad.

PUEDES VER: Selección peruana habría descartado a 2 candidatos para ser el nuevo DT: Hay otras posibilidades

lr.pe

Cristal y las 3 bajas para el partido ante Cusco FC por el Clausura

Cristian Benavente no fue el único que no viajó a Cusco. Otro de los futbolistas que se quedó en Lima fue Felipe Vizeu. El delantero brasileño llegó a Cristal con la responsabilidad de ser el sustituto de Martín Cauteruccio. Ya tuvo minutos ante UTC, pero aún no puede marcar su primer gol.

Asimismo, Yoshimar Yotún tampoco fue parte de los convocados. El capitán celeste no jugará ante Cusco FC porque el comando técnico decidió darle descanso. Recordemos que 'Yoshi' fue titular en los encuentros de la selección peruana ante Uruguay y Paraguay por la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

PUEDES VER: Mr. Peet revela el fuerte motivo por el que Jhoao Velásquez no habría jugado en la derrota de Alianza Lima: Tiene que ver con la disciplina

lr.pe

¿Cuándo y a qué hora juega Sporting Cristal contra Cusco FC?

El partido entre Sporting Cristal y Cusco FC se disputará este domingo 14 de septiembre, a partir de las 5.30 p. m. Será el último de toda la octava jornada del Torneo Clausura.

¿Qué canal transmitirá Sporting Cristal contra Cusco FC?

El canal L1 Max, señal oficial que transmite los juegos como local de la mayoría de clubes de la Liga 1 2025, televisará también este cotejo. Puedes sintonizarlo

Notas relacionadas
Joao Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: "Siempre estoy atento al club"

Joao Grimaldo rompió su silencio sobre posible regreso a Sporting Cristal tras ganar protagonismo en Riga: "Siempre estoy atento al club"

LEER MÁS
Sporting Cristal va al Cusco en busca del liderato: fecha y hora del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura

Sporting Cristal va al Cusco en busca del liderato: fecha y hora del partido por la fecha 8 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Mr. Peet revela el fuerte motivo por el que Jhoao Velásquez no habría jugado en la derrota de Alianza Lima: "Tiene que ver con la disciplina"

Mr. Peet revela el fuerte motivo por el que Jhoao Velásquez no habría jugado en la derrota de Alianza Lima: "Tiene que ver con la disciplina"

LEER MÁS
Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

Patrick Zubczuk, arquero de Garcilaso, resta importancia a triunfo 4-3 sobre Alianza Lima en Matute: "Como cualquier partido"

LEER MÁS
Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal de Universitario versus Melgar por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

Carlos Bustos, DT de Deportivo Garcilaso, revela qué sintió al ganar 4-3 en Matute: "A Alianza Lima le deseo..."

LEER MÁS
Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

Pablo Ceppelini se queja del fútbol peruano tras derrota de Alianza Lima en Matute: "Se juega muy poco tiempo"

LEER MÁS
Alianza Lima perdió como local ante Deportivo Garcilaso en su reaparición por la Liga 1 2025

Alianza Lima perdió como local ante Deportivo Garcilaso en su reaparición por la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Experta en empleabilidad revela la principal razón por la que más de 7.5 millones de peruanos no trabajan: "La exigencia es grande"

Andrea San Martín denuncia que recibe amenazas de muerte tras acusación por maltrato animal

Perú vs Portugal EN VIVO por la Copa Davis 2025 HOY con Gonzalo Bueno contra Nuno Borges: segundo set

Fútbol Peruano

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

Carlos Bustos recuerda bajas expectativas cuando llegó a Alianza Lima: "Era Liga 2 o una mínima posibilidad de Liga 1"

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: así marchan los equipos a puertas de la fecha 8 del Torneo Clausura

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Ley de Amnistía: familiares de víctimas de la violencia política piden a fiscal de la Nación no acudir al TC

Revelan nuevos audios del ministro Juan José Santiváñez: "Tenemos a dos magistrados del TC que nos están apoyando"

Rosa María Palacios sobre amenazas de muerte contra Gorriti: "El autor intelectual está confeso, es Rafael López Aliaga"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota