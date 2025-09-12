Jefferson Farfán, en un reciente video publicado para su programa 'Enfocados', mostró su gran colección de camisetas de fútbol que logró intercambiar durante su carrera como futbolista. Fiel a su estilo, la 'Foquita' mostró una camiseta por una, mientras comentaba anécdotas de los jugadores que figuraban en su colección.

Durante la demostración se pudieron ver grandes nombres, sobre todo de Perú, como Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, al presentar la camiseta de Manuel Neuer, actual portero del Bayern Múnich, se refirió en tono burlesco pero con gran aprecio como "su esposa", esto en relación a la gran amistad que el peruano y el alemán tienen desde que coincidieron en el Schalke 04.

Jefferson Farfán se emociona al mostrar la camiseta de Manuel Neuer

Durante la demostración de camisetas se pudieron apreciar nombres emblemáticos como Ronaldinho, Karim Benzema, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e incluso Park Ji-sung, futbolista surcoreano, de quien Farfán destacó que, a pesar de no poder comunicarse bien con él, lograron forjar una amistad y compartir buenos momentos.

No obstante, cuando llegó el turno de mostrar la camiseta de Manuel Neuer, señaló: "Acá de mi esposa, a ella sí la amo, la adoro, unas manazos tiene mi bebé", expresó la 'Foquita', fiel a su estilo pícaro.

¿Cuándo coincidieron Jefferson Farfán con Manuel Neuer?

El vínculo entre el peruano y el alemán se consolidó en las temporadas 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, cuando coincidieron en el Schalke 04. En su última campaña como compañeros, lograron conquistar la Copa de Alemania. Años después, volvieron a verse en un amistoso entre Perú y Alemania en 2018, encuentro que terminó 2-1 a favor del conjunto europeo.