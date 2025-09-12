HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin Guion con Rosa María Palacios
Sin Guion con Rosa María Palacios     Sin Guion con Rosa María Palacios     Sin Guion con Rosa María Palacios     
Deportes

Jefferson Farfán muestra su lujosa colección de camisetas que intercambió durante su carrera futbolística: “Acá de mi esposa”

Jefferson Farfán mostró en su programa 'Enfocados' su colección de camisetas de fútbol, en la que destacan figuras como Ronaldinho, Messi y Ronaldo.

Jefferson Farfán mostró su colección de camisetas. Foto: composición LR/captura de Enfocados
Jefferson Farfán mostró su colección de camisetas. Foto: composición LR/captura de Enfocados

Jefferson Farfán, en un reciente video publicado para su programa 'Enfocados', mostró su gran colección de camisetas de fútbol que logró intercambiar durante su carrera como futbolista. Fiel a su estilo, la 'Foquita' mostró una camiseta por una, mientras comentaba anécdotas de los jugadores que figuraban en su colección.

Durante la demostración se pudieron ver grandes nombres, sobre todo de Perú, como Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que, al presentar la camiseta de Manuel Neuer, actual portero del Bayern Múnich, se refirió en tono burlesco pero con gran aprecio como "su esposa", esto en relación a la gran amistad que el peruano y el alemán tienen desde que coincidieron en el Schalke 04.

PUEDES VER: Reimond Manco critica fuerte a Luis Ramos por bajo rendimiento con Perú: "No es un jugador de selección, no tiene nivel"

lr.pe

Jefferson Farfán se emociona al mostrar la camiseta de Manuel Neuer

Durante la demostración de camisetas se pudieron apreciar nombres emblemáticos como Ronaldinho, Karim Benzema, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo e incluso Park Ji-sung, futbolista surcoreano, de quien Farfán destacó que, a pesar de no poder comunicarse bien con él, lograron forjar una amistad y compartir buenos momentos.

No obstante, cuando llegó el turno de mostrar la camiseta de Manuel Neuer, señaló: "Acá de mi esposa, a ella sí la amo, la adoro, unas manazos tiene mi bebé", expresó la 'Foquita', fiel a su estilo pícaro.

PUEDES VER: Conmebol le quita la sede a Bolivia: final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará en Paraguay

lr.pe

¿Cuándo coincidieron Jefferson Farfán con Manuel Neuer?

El vínculo entre el peruano y el alemán se consolidó en las temporadas 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, cuando coincidieron en el Schalke 04. En su última campaña como compañeros, lograron conquistar la Copa de Alemania. Años después, volvieron a verse en un amistoso entre Perú y Alemania en 2018, encuentro que terminó 2-1 a favor del conjunto europeo.

Notas relacionadas
Fue chica reality de 'Esto es guerra', estuvo vinculada con Jefferson Farfán y ahora presume vida llena de lujos en Europa

Fue chica reality de 'Esto es guerra', estuvo vinculada con Jefferson Farfán y ahora presume vida llena de lujos en Europa

LEER MÁS
Philip Butters criticó la falta de ambición de Jefferson Farfán durante su carrera como futbolista: ''Pudo jugar en el Real Madrid''

Philip Butters criticó la falta de ambición de Jefferson Farfán durante su carrera como futbolista: ''Pudo jugar en el Real Madrid''

LEER MÁS
Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

Jefferson Farfán comparte emotivo mensaje para su madre en medio de supuesta llamada a su primo 'Cri Cri' tras salir de prisión

LEER MÁS
Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

Fixture Liga 1 2025: calendario, fechas y jornadas de los partidos del torneo Apertura y Clausura

LEER MÁS
Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

LEER MÁS
Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

DT de Paraguay señaló al jugador de Perú que tenía que "ganarle la espalda" para vencer por la última fecha de eliminatorias: "Se los dije"

LEER MÁS
Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

Juan Reynoso lanza fuertes 'dardos' tras fracaso de la selección peruana en Eliminatorias: "Yo solo jugué 6 partidos"

LEER MÁS
Jorge Fossati deja picante comentario tras fracaso de Perú en las Eliminatorias: "Estoy seguro que algunos están contentos"

Jorge Fossati deja picante comentario tras fracaso de Perú en las Eliminatorias: "Estoy seguro que algunos están contentos"

LEER MÁS
Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

Franco Navarro y su singular reacción ante rumores que vinculan a Néstor Gorosito con la selección peruana: "No me generes histeria"

LEER MÁS
Leyenda del Real Madrid se rinde ante Claudio Pizarro: "Un goleador espectacular"

Leyenda del Real Madrid se rinde ante Claudio Pizarro: "Un goleador espectacular"

LEER MÁS
Canelo Álvarez vs Terence Crawford por el título mundial supermediano: hora y canales para ver la pelea del año

Canelo Álvarez vs Terence Crawford por el título mundial supermediano: hora y canales para ver la pelea del año

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Javier Milei veta ley de emergencia en la salud pediátrica y profundiza el ajuste fiscal en Argentina

Capturan a dos sujetos con moto robada tras persecución policial en Puno

Muere a los 37 años Yu Menglong, famoso actor chino del drama 'Eternal love', tras caer de un edificio

Deportes

Canal confirmado del Alianza Lima - Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1

Miguel Araujo volvió a entrenar con Sporting Cristal y se perfila como titular ante Cusco FC por la fecha 8 del Torneo Clausura

Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Sala de Derecho Constitucional valida títulos virreinales falsos

Martín Vizcarra sobre posible encarcelación de Dina Boluarte: "Va a estar cómoda"

Phillip Butters con Curwen en La República: "El seguro del congresista y el del conserje debe ser de EsSalud"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota