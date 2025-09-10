Una de las modelos extranjeras más aclamadas hace unos años fue Julieta Rodríguez. La argentina fue de las pocas que tuvo la fortuna de pasar por los realities de competencia más queridos y famosos de la televisión peruana ('Bienvenida la tarde', 'Esto es guerra' y 'Combate'), sin embargo, su historia en la televisión peruana no terminó nada bien, ya que fue deportada del Perú el 2017. Durante su etapa en la capital peruana, fue relacionada con diversos 'solteros codiciados', tales como Miguel Arce, Jefferson Farfán y Patricio Parodi.

El lamentable episodio marcó su carrera en la 'pantalla chica' a nivel nacional y, desde aquel entonces, se mostró lejana a un posible retorno televisivo. No obstante, la modelo argentina le sigue 'sacando el jugo' a las marcas que la auspician y en sus redes sociales - Instagram, TikTok - presume una nueva vida llena de lujos y detalles, los cuales han incluido paseos y viajes por el 'Viejo continente', en específico, por Italia, Grecia y más.

La nueva vida de Julieta Rodríguez lejos de la televisión peruana

Luego de su salida de la televisión peruana, Julieta Rodríguez ha continuado con su vida lejos de los reflectores. Modelo de profesión, la argentina continuó con sus sueños y ha protagonizado la portada de diversas revistas de renombre internacional. Esto le ha permitido darse diversos lujos, como los viajes y más que presume en sus cuentas oficiales de redes sociales.

Julieta Rodríguez en Europa.

Hace poco menos de dos semanas, Rodríguez se fotografió en Santorini, una exclusiva isla ubicada en Grecia, recibiendo miles de mensajes de apoyo por parte de sus seguidores. La influencer no solo se ha lucido en Grecia, también estuvo por Italia, Francia y viajó por otros lugares del mundo. Todo esto quedó constatado mediante registros visuales en su cuenta de Instagram.

¿Julieta Rodríguez y Jefferson Farfán tuvieron un 'affaire'?

El 2016, la 'Foquita', quien entonces tenía 31 años, sorprendió al presumir un lujoso paseo en yate en Estados Unidos. Según el programa de televisión 'Amor, amor, amor', Jefferson Farfán habría estado de vacaciones en las calurosas playas de Miami. En un video que grabó el ‘Zorro’ Zupe, se aprecia a Julieta Rodríguez, al pelotero y a su primo César Távara.

La producción del desaparecido programa de Latina se comunicó con el hotel Fontainebleau Miami Beach y confirmó que Jefferson Farfán estuvo hospedado, pero no el polémico ‘Zorro’ Zupe. Tras una serie de especulaciones, Julieta Rodríguez indicó que entre ella y el futbolista no había relación alguna. "No me afecta (que digan que soy la 'manzana de la discordia' entre Jefferson Farfán y Yahaira Plasencia) porque no es verdad", contestó la modelo argentina.