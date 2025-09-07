HOYSuscripcion LR Focus

Philip Butters criticó la falta de ambición de Jefferson Farfán durante su carrera como futbolista: ''Pudo jugar en el Real Madrid''

Philip Butters analizó en 'Doble punta' la carrera de Jefferson Farfán, criticando su falta de ambición por no haber jugado en grandes clubes europeos.

Phillip Butters analizó la carrera de Jefferson Farfán y cree que pudo haber jugado en un equipo grande de Europa.
Phillip Butters analizó la carrera de Jefferson Farfán y cree que pudo haber jugado en un equipo grande de Europa.

En un reciente episodio del programa de YouTube 'Doble punta', Philip Butters analizó la carrera futbolística de varios jugadores peruanos, entre ellos la de Jefferson Farfán. El periodista no dudó en criticar la falta de ambición en la trayectoria de la 'Foquita', ya que, según el conductor de televisión, pudo haber jugado en grandes clubes de Europa.

La crítica de Phillip Butters a la carrera de Jefferson Farfán

A pesar de haber jugado en las ligas de Países Bajos, Alemania, Rusia y Emiratos Árabes Unidos, Butters señaló que el exfutbolista peruano Jefferson Farfán no explotó todo su potencial e, inevitablemente, lo comparó con la carrera de jugadores de talla mundial como el chileno Alexis Sánchez.

''Jefferson Farfán es uno de los desperdicios más grandes de la historia del fútbol nacional. Yo critico su carácter. Yo lo veo a Alexis Sánchez y me da cólera. La carrera de Jefferson Farfán ha sido corta, pero debió haber sido grande'', declaró.

El Farfán que pudo haber sido

Asimismo, recalcó que el propio Farfán pudo haber llegado a clubes más grandes, como el Real Madrid, el AC Milan o el Manchester United. Sin embargo, su falta de ambición no le permitió recalar en ese tipo de equipos.

''Tú lo ves a Alexis Sánchez...Jefferson Farfán era un fenómeno. Mira, Rusia, Schalke... Él estaba para jugar en AC Milan, en Real Madrid. Tú lo ponías en el Manchester United y jugaba, pero no quiso porque él cree que hizo plata, ese tipo de cositas. ¡Estás loco! ¡Olvídate lo que era era!, exclamó.

La falta de una imagen paterna a su lado

Según Butters, la ausencia de una figura paterna y las malas decisiones en cuanto a sus representantes también influyeron indirectamente en la carrera de Jefferson Farfán, quien, pese a tener una trayectoria bastante aceptable, no llegó a explotar todas sus cualidades en un equipo grande de Europa.

''Lo que le ha faltado a Jefferson es un papá de verdad, que lo quiera, el que se acuesta contigo, te da un beso en la frente, reza contigo; y un buen representante. Los representantes que ha tenido son malísimos. El 'Pocho' Lavezzi no puede conversar con Jefferson Farfán, es una falta de respeto que le converse'', indicó.

