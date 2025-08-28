Leyenda del Real Madrid se rinde ante Claudio Pizarro: "Un goleador espectacular"

Steve McManaman dejó una huella imborrable en la historia del Real Madrid, club con el que conquistó dos Champions League, incluyendo una final en París donde marcó un gol memorable. También tuvo la oportunidad de vestir las camisetas del Liverpool y Manchester City, gigantes de la Premier League. Tras dejar las canchas, el popular 'Shaggy' no ha querido alejarse del fútbol y hoy en día destaca como comentarista de LaLiga para ESPN en Reino Unido.

En una reciente entrevista La República Deportes, McManaman habló sobre el Real Madrid y sus próximos objetivos para esta temporada. Además, se refirió a la selección peruana, a la cual conoce por su participación en el Mundial. Finalmente, no dudó en elogiar a Claudio Pizarro.

McManaman se rinde ante el nivel de Claudio Pizarro

Durante la charla, Steve McManaman fue consultado sobre si recordaba a algún jugador del fútbol peruano. De inmediato, trajo a colación a Claudio Pizarro, quien brilló en Alemania con Bayern Múnich y Werder Bremen.

"Sí, Claudio Pizarro fue un goleador espectacular por lo hecho en Bayern Múnich y otros clubes importantes de Europa. Fue un delantero con mucha jerarquía. También recuerdo a (Renato) Tapia, que estaba en el Celta y en algunos partidos que vi de LaLiga pude verlo jugar", declaró.

McManaman habla sobre la selección peruana

McManaman cuenta que, como gran hincha del fútbol, conoció a varias selecciones en el Mundial. Perú fue una de ellas y recuerda su icónica franja y sus llamativos partidos.

"Sí, cuando era niño, como todo a fanático del fútbol, siempre me encantaba ver el Mundial y recuerdo haber visto a la selección peruana por la televisión. Su uniforme, con la franja blanca y roja, me parecía fantástico, hasta ahora me gusta mucho, porque es diferente a los que utilizan otras selecciones nacionales. Recuerdo que sus partidos eran muy entretenidos y muy agradables de ver", comentó.

"Un poco menos ahora, solo cuando veo algunos partidos de la Copa América o si clasifican al Mundial, aunque en los últimos años me parece no haberlos visto mucho por ahí. Entiendo que a veces en los equipos hay una caída natural del talento y los que deben reemplazarlos en el recambio no lo hacen tan bien. Depende del esfuerzo de los nuevos jugadores llevar nuevamente a la élite a una selección nacional tan entrañable como Perú", agregó.