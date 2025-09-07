Jefferson Farfán reapareció públicamente en sus redes sociales con una inesperada dedicatoria hacia su madre, justo cuando la atención mediática se centra en la presunta llamada que Doña Charo habría hecho a su sobrino Cristian Martínez, conocido como ‘Cri Cri’. La acción se produce luego de que este último recuperara su libertad tras once meses en prisión preventiva por el delito de abuso sexual.

La madre de Jefferson Farfán habría mostrado su alegría por la liberación de su sobrino, lo cual ha generado diversas reacciones debido a la denuncia que pesaba sobre él. En medio de este contexto, la publicación del exjugador de la selección peruana ha llamado la atención por el tono afectuoso hacia su progenitora, reafirmando su vínculo familiar pese a la controversia.

El emotivo mensaje de Jefferson Farfán para su madre

A través de su cuenta oficial de Instagram, Jefferson Farfán compartió una imagen con su madre, Doña Charo, acompañada de un breve pero poderoso mensaje: “Te amo”, seguido de un corazón rojo. Esta publicación surge luego de los rumores sobre la presunta conversación entre su madre y ‘Cri Cri’, generando especulaciones en redes sociales y medios de comunicación.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que el exjugador de Alianza Lima expresa públicamente su aprecio por su madre. En una publicación anterior, Farfán escribió: “Gracias, mamá, por ser mi motor y mi mayor motivo. Por estar a mi lado en cada paso, en cada proyecto y en los momentos más cruciales de mi vida. Eres mi guía, mi fuerza y mi mayor inspiración. Todo lo que soy y lo que logro es gracias a tu amor incondicional y apoyo infinito. Te amo con todo mi corazón”.

Esta declaración cobra mayor relevancia ahora que el nombre de Doña Charo ha vuelto a los titulares, luego de que se informara que habría contactado a Cristian Martínez tras su liberación. Aunque Jefferson Farfán no se ha pronunciado directamente sobre este hecho, su mensaje ha sido interpretado como una muestra de respaldo emocional y unidad familiar.