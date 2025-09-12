HOYSuscripcion LR Focus

Administrador de Alianza Lima niega gesto ofensivo de Néstor Gorosito en el clásico: "Se le atraca algo en la muela y mueve el cachete"

El administrador de Alianza Lima criticó la suspensión de Néstor Gorosito, quien tras el clásico peruano fue sancionado por el órgano correctivo de la FPF, que oficializó los castigos.

Fernando Cabada niega gesto ofensivo de Néstor Gorosito fuera para hinchas de Universitario. Foto: Carlos Felix/GLR
Fernando Cabada niega gesto ofensivo de Néstor Gorosito fuera para hinchas de Universitario. Foto: Carlos Felix/GLR

En una reciente entrevista, Fernando Cabada, administrador de Alianza Lima, habló sobre diversos temas, entre ellos el clásico peruano entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, que terminó con varias polémicas y suspensiones para Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Rodrigo Ureña, Tito Ordóñez, Renzo Garcés y Giacomo Scerpella, además de sanciones económicas.

Tras ello, el administrador blanquiazul cuestionó las medidas y comentó que también conversó con dirigentes de otros clubes importantes sobre la violencia en el fútbol, aunque no obtuvo respuestas satisfactorias. Lo que más llamó la atención fue su crítica a la sanción impuesta a Gorosito.

lr.pe

Fernando Cabada critica suspensión de Néstor Gorosito

En un primer momento, habló sobre la violencia en el fútbol.

"No tienen que darse, a nivel de personas (no futbolistas), que no han pasado por el momento del campo, no tendría sentido. En cuanto al tema de la violencia, hablé con un par de dirigentes de clubes grandes para hacer algo ante eso, y la respuesta fue que "no te metas en eso, se van a sacar la mugre igual", invoco a todos nuestros hinchas a sacar la violencia del fútbol", explicó en un primer momento.

"Todos vieron a Fossati, haciendo el gesto que le estaban 'rompiendo la mano a alguien', ¿le pusieron una sanción? Resulta que el señor Gorosito, se le atraca algo en la muela, mueve el cachete y le ponen 6 fechas", resaltó el administrador blanquiazul.

lr.pe

¿Qué hizo Néstor Gorosito para ser suspendido?

Según la resolución emitida por la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Néstor Gorosito incumplió el numeral uno del artículo 42 y el artículo 55 del Reglamento Único de Justicia de la FPF. El documento señala que el técnico de 61 años "realizó gestos buscando ofender a la hinchada local e incitar a la violencia".

