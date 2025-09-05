HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

¿Por qué Néstor Gorosito fue sancionado tras el Universitario vs Alianza Lima? CD-FPF explicó las 2 infracciones que cometió el DT

A través de una resolución, la Comisión Disciplinaria de la FPF explicó los motivos que llevaron a suspender por 6 fechas al DT de Alianza Lima tras el clásico peruano.

Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: composición LR/AFP
Néstor Gorosito tiene contrato con Alianza Lima hasta finales del 2025. Foto: composición LR/AFP

Este viernes 5 de septiembre, la CD-FPF hizo oficial las sanciones para Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Rodrigo Ureña, Tito Ordóñez, Renzo Garcés y Giacomo Scerpella tras el clásico jugado hace unas semanas por el Torneo Clausura. En el caso del técnico de Alianza Lima, su castigo se da por vulnerar dos artículos: por ser reincidente y por ofensas al honor a los hinchas de Universitario.

PUEDES VER: Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: 'Tengo derecho a sospechar que…'

Néstor Gorosito fue sancionado por la CD-FPF

Alianza Lima apelará sanciones

Según se conoció, el cuadro íntimo buscará revertir los castigos. En el caso de Renzo Garcés, desde Alianza Lima aseguran que no hubo ningún insulto. El plazo que tienen íntimos para mostrar sus descargos son de 3 días.

