¿Por qué Néstor Gorosito fue sancionado tras el Universitario vs Alianza Lima? CD-FPF explicó las 2 infracciones que cometió el DT
A través de una resolución, la Comisión Disciplinaria de la FPF explicó los motivos que llevaron a suspender por 6 fechas al DT de Alianza Lima tras el clásico peruano.
Este viernes 5 de septiembre, la CD-FPF hizo oficial las sanciones para Néstor Gorosito, Carlos Zambrano, Rodrigo Ureña, Tito Ordóñez, Renzo Garcés y Giacomo Scerpella tras el clásico jugado hace unas semanas por el Torneo Clausura. En el caso del técnico de Alianza Lima, su castigo se da por vulnerar dos artículos: por ser reincidente y por ofensas al honor a los hinchas de Universitario.
Néstor Gorosito fue sancionado por la CD-FPF
Alianza Lima apelará sanciones
Según se conoció, el cuadro íntimo buscará revertir los castigos. En el caso de Renzo Garcés, desde Alianza Lima aseguran que no hubo ningún insulto. El plazo que tienen íntimos para mostrar sus descargos son de 3 días.