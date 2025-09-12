HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima y Universitario recibieron dura respuesta del Tribunal de Apelaciones de la FPF tras pedido de reducir castigos

A puertas del reinicio de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, el organismo de la FPF respondió a Alianza Lima y Universitario tras solicitud para bajar sanciones a jugadores y cuerpo técnico.

Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en el último clásico. Foto: Carlos Felix/GLR
Universitario y Alianza Lima empataron 0-0 en el último clásico. Foto: Carlos Felix/GLR

En solo una semana, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol respondió a los pedidos de Alianza Lima y Universitario para reducir los castigos. El organismo en cuestión decidió ratificar las sanciones impuestas en un principio para los jugadores y cuerpo técnico de ambos clubes. Como se recuerda, el pasado viernes 5 de setiembre, la Comisión Disciplinaria dio a conocer que Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña estaban penalizados con 6 fechas tras los incidentes del clásico de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Asimismo, Renzo Garcés fue castigado con 4 jornadas, mientras que Carlos Zambrano, con 2 fechas. Además, Giacomo Scerpella, psicólogo íntimo, y Héctor Ordóñez, delegado de Alianza, también tendrán que cumplir con su inhabilitación.

Tribunal de Apelaciones ratificó castigos a Alianza y Universitario

Documento de la FPF. Foto: X.

Documento de la FPF. Foto: X.

Documento de la FPF. Foto: X.

Documento de la FPF. Foto: X.

Noticia en desarrollo...

