En solo una semana, el Tribunal de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol respondió a los pedidos de Alianza Lima y Universitario para reducir los castigos. El organismo en cuestión decidió ratificar las sanciones impuestas en un principio para los jugadores y cuerpo técnico de ambos clubes. Como se recuerda, el pasado viernes 5 de setiembre, la Comisión Disciplinaria dio a conocer que Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña estaban penalizados con 6 fechas tras los incidentes del clásico de la fecha 7 del Torneo Clausura 2025.

Asimismo, Renzo Garcés fue castigado con 4 jornadas, mientras que Carlos Zambrano, con 2 fechas. Además, Giacomo Scerpella, psicólogo íntimo, y Héctor Ordóñez, delegado de Alianza, también tendrán que cumplir con su inhabilitación.

Tribunal de Apelaciones ratificó castigos a Alianza y Universitario

Documento de la FPF. Foto: X.

Noticia en desarrollo...