Universitario contra Alianza Lima: fecha, hora y canal de TV del clásico por la Liga Femenina 2025

La Liga Femenina 2025 nos regalará uno de los partidos más emocionantes del fin de semana. Este domingo 14 de setiembre, Universitario y Alianza Lima se enfrentarán en el Estadio Monumental por la fecha 8 del campeonato nacional. Esta nueva edición del clásico peruano podría decidir el destino de ambos conjuntos que pelean por la cima del Torneo Clausura.

Las leonas serán locales y saldrán en busca de una victoria que las acerque a su segundo título en la presente edición del torneo, lo que además obligaría a definir el campeonato en una gran final. El duelo tendrá sabor a revancha para la 'U', que en el Torneo Apertura 2025 cayó frente a Alianza Lima, elenco que se consagró campeón en aquella oportunidad. Las ‘cremas’ llegan en racha tras golear 4-1 a Carlos A. Mannucci.

Por su parte, las ‘íntimas’ están obligadas a ganar el clásico si quieren asumir el liderato y acercarse al segundo título del año. El conjunto victoriano atraviesa también un buen presente: viene de imponerse con autoridad por 3-0 ante César Vallejo en Villa El Salvador.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El compromiso entre Universitario vs Alianza Lima por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025 se disputará este domingo 14 de setiembre, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América Televisión y Movistar Deportes.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

En suelo peruano, el choque entre Universitario vs Alianza Lima iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que no te pierdas ninguna incidencia.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Ecuador y Perú: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

¿En qué canal ver Universitario vs Alianza Lima por la Liga Femenina 2025?

El clásico entre Universitario y Alianza Lima será transmitido por América Televisión por medio de sus canales 4 y 704. Asimismo, podrás seguirlo por su plataforma de streaming América TVGO. Es preciso indicar que también puedes verlo por la cobertura de Movistar Deportes y Movistar Play.