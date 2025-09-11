Julio César Uribe habló sobre lo poco que jugó Oliver Sonne en la selección peruana de fútbol, tras el papelón en Eliminatorias 2026. El exfutbolista sorprendió al respaldar a Óscar Ibáñez, en el partido ante Paraguay, pese a los pocos minutos que puso en la cancha al defensor de la Premier League. Sin duda, la decisión del técnico interino por usarlo poco tiempo generó polémica.

Oliver Sonne llegaba en un gran momento, tras ser protagonista en la victoria del Burnley y jugar la Premier League. Sin embargo, tuvo pocos minutos bajo la dirección de Óscar Ibáñez. El titular fue Luis Advíncula pese a su cuestionado papel en Boca Juniors.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre los pocos minutos de Oliver Sonne?

"Me cuesta dar la respuesta ¿Entonces los técnicos que toman decisiones en todos aquellos que juegan 3, 5 o 1 minuto es falta de respeto o es parte de un colectivo para conservar un resultado? La verdad no sé de donde sale ese tipo de razonamiento. Es interpretación del técnico en función a lo que está viviendo en el partido. Eso no es una falta de respeto. Además, nadie puede discutir a Luis Advíncula, ya que es uno de los referentes de la selección peruana de fútbol. , remarcó Julio César Uribe en L1 MAX.

Julio César Uribe arremete contra críticos de Paolo Guerrero

Por otro lado, tras ser consultado sobre si se le faltó el respeto a Paolo Guerrero, el exfutbolista señaló: "Sí, porque no han reconocido a un gran ícono, referente, exitoso en el fútbol y en la vida, porque Paolo es un gran ser humano también. Porque cuando tu gente no respeta eso, uno se siente tocado. Pero él es un muchacho fuerte, exitoso, muy inteligente y con valores. Tiene que jugar al fútbol hasta cuando él lo decida. Y aquellos que quieren objetar su grandeza es porque les incomoda", sentenció Julio César Uribe en L1 MAX.



