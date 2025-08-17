Sporting Cristal hizo la tarea frente a Binacional el pasado sábado 16, en un encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido terminó 3-1 a favor de los rimenses, quienes con esta victoria se colocan en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen. Esto ha generado entusiasmo en los hinchas, quienes esperan que el equipo mantenga el buen rendimiento para poder coronarse campeones.

Por su parte, Julio César Uribe, director deportivo de la institución, en comunicación con los medios dio su opinión acerca del rendimiento de los celestes. Sin embargo, reconoció que estar en la punta no da tranquilidad, debido a que todos los equipos tienen el mismo objetivo.

Julio César Uribe aclara si hay tranquilidad en Sporting Cristal tras el liderato

‘El Diamante’, al ser consultado sobre estar en el primer lugar de la tabla, se sinceró y declaró que solo estarán tranquilos cuando consigan el objetivo.

"No da tranquilidad. La tranquilidad es cuando uno consigue el objetivo. Después es luchar, luchar porque todos quieren lo mismo. Cada día es importante en lo que hagamos para alcanzar el objetivo institucional. Nadie está cómodo porque seguimos trabajando en el objetivo que nos hemos propuesto", explicó Uribe.

Uribe manda mensaje a hinchas de Cristal

Asimismo, el director deportivo tuvo un par de palabras para los hinchas y reconoció su aliento en estos partidos tan importantes.

"El respaldo del hincha es lo que nosotros hemos expresado y queremos tener cerca. Siempre reconocemos y abrazamos su acompañamiento. Ojalá que a fin de año nos veamos con el objetivo alcanzado", agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025