Fútbol Peruano

Julio César Uribe deja en claro que no hay tranquilidad en Sporting Cristal pese a ser lideres en el Clausura: “Seguimos trabajando en el objetivo"

Sporting Cristal logró una victoria contundente de 3-1 sobre Binacional en la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, posicionándose en el primer lugar de la tabla.

Julio César Uribe señaló que Sporting Cristal está contante tras la victoria frente a Binacional. Foto: composición LR/captura Entre Bolas/Sporting Cristal
Sporting Cristal hizo la tarea frente a Binacional el pasado sábado 16, en un encuentro correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El partido terminó 3-1 a favor de los rimenses, quienes con esta victoria se colocan en lo más alto de la tabla de posiciones del certamen. Esto ha generado entusiasmo en los hinchas, quienes esperan que el equipo mantenga el buen rendimiento para poder coronarse campeones.

Por su parte, Julio César Uribe, director deportivo de la institución, en comunicación con los medios dio su opinión acerca del rendimiento de los celestes. Sin embargo, reconoció que estar en la punta no da tranquilidad, debido a que todos los equipos tienen el mismo objetivo.

Julio César Uribe aclara si hay tranquilidad en Sporting Cristal tras el liderato

‘El Diamante’, al ser consultado sobre estar en el primer lugar de la tabla, se sinceró y declaró que solo estarán tranquilos cuando consigan el objetivo.

"No da tranquilidad. La tranquilidad es cuando uno consigue el objetivo. Después es luchar, luchar porque todos quieren lo mismo. Cada día es importante en lo que hagamos para alcanzar el objetivo institucional. Nadie está cómodo porque seguimos trabajando en el objetivo que nos hemos propuesto", explicó Uribe.

Uribe manda mensaje a hinchas de Cristal

Asimismo, el director deportivo tuvo un par de palabras para los hinchas y reconoció su aliento en estos partidos tan importantes.

"El respaldo del hincha es lo que nosotros hemos expresado y queremos tener cerca. Siempre reconocemos y abrazamos su acompañamiento. Ojalá que a fin de año nos veamos con el objetivo alcanzado", agregó.

Tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

ClubPJDGPuntos
1. Sporting Cristal61416
2. Universitario6714
3. Cusco FC4712
4. Deportivo Garcilaso6512
5. Alianza Lima6211
6. Sport Huancayo608
7. Melgar6-18
8. Alianza Atlético506
9. Juan Pablo II6-26
10. Los Chankas4-46
11. ADT5-46
12. Cienciano515
13. Comerciantes Unidos5-25
14. Binacional5-25
15. Atlético Grau4-24
16. Alianza Universidad5-34
17. Ayacucho FC6-44
18. Sport Boys6-64
19. UTC4-41
Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para seguir siendo líder

Santos Laguna reveló el verdadero estado físico de Pedro Aquino tras su no fichaje por Sporting Cristal

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: así va el Torneo Clausura con el empate de Universitario HOY

Erick Noriega rompe su silencio sobre su llegada a Gremio y deja sentido mensaje: "Sería lindo retirarme en Alianza Lima"

Universitario vs Alianza Lima: fecha, hora y canal del clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Reimond Manco y su pedido a Alianza Lima sobre Erick Noriega ante interés de Gremio: "Lo mismo pasó con Bryan Reyna”

Aldo Corzo indignado por polémico fuera de juego en el segundo gol de Universitario: "La raya atraviesa al jugador"

Álvaro Barco totalmente fuera de sí tras polémica en empate de Universitario ante Sport Huancayo: "Ya paren la mano"

