Cristian Benavente es flamante refuerzo de Sporting Cristal. El 'Chaval' regresa a la Liga 1 2025 en busca de minutos, ya que su odisea en Europa terminó con un doloroso descenso con Gloria Buzau de Rumania. Durante su presentación en Cristal, el volante ofensivo pasó un jocoso momento. Sucede que Julio César Uribe, actual director general del club, cometió un garrafal error y confundió el apellido de Benavente.

Al parecer, el 'Diamante' olvidó el nombre de Cristian Benavente. Después de anunciar con gran orgullo el regreso de Luis Abram, comentó que el 'Chaval' también era uno de los refuerzos para el Torneo Clausura 2025.

Uribe comete tremendo error al presentar a Benavente en Cristal

"Transmitirles la muy buena noticia por la incorporación de la vuelta a casa de Luis Abram y de Cristian Benavides", dijo Uribe mientras presentaba a Luis Abram y Cristian Benavente como nuevos fichajes.

Posteriormente, rectificó su apellido y agregó: "Ambos vienen a sumar sus capacidades a una institución que se identifica que se alinea de personas que tratamos de ser. Así que les damos la bienvenida a ambos, confiando mucho en sus capacidades y también en lo que tenemos como proyecto institucional, el cual lidera Paulo Autuori".

Benavente explicó por qué decidió continuar su carrera en Cristal

En otra parte de la rueda de prensa, Cristian Benavente destacó que en la liga peruana hay pocos equipos como Sporting Cristal. Asimismo, resaltó las excelentes instalaciones del club bajopontino, las cuales considera que contribuirán a su desarrollo como futbolista.

"Para mí, estar aquí es disfrutar al fútbol. Hay pocos lugares como Sporting Cristal por organización, por cómo viven el día, las instalaciones. No es común aquí en Perú. Creo que todo eso me ayuda a disfrutar del fútbol. Hay un equipo muy bueno que conozco de selección, de hace muchos años. Y si te tengo que dar una palabra que resuma todo, creo que es el lugar perfecto para disfrutar del fútbol", declaró.