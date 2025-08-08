HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos
Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      Derrumbe de rocas en catarata de Ucayali deja al menos dos muertos      
Fútbol Peruano

Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: "La incorporación de Cristian Benavides"

Durante la presentación oficial de los nuevos refuerzos, el director general del fútbol se equivocó y le cambió el apellido a Cristian Benavente. Posteriormente, pidió disculpas por su desacierto.

Cristian Benavente está apto físicamente para jugar con Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de Cristal TV
Cristian Benavente está apto físicamente para jugar con Sporting Cristal. Foto: composición LR/captura de Cristal TV

Cristian Benavente es flamante refuerzo de Sporting Cristal. El 'Chaval' regresa a la Liga 1 2025 en busca de minutos, ya que su odisea en Europa terminó con un doloroso descenso con Gloria Buzau de Rumania. Durante su presentación en Cristal, el volante ofensivo pasó un jocoso momento. Sucede que Julio César Uribe, actual director general del club, cometió un garrafal error y confundió el apellido de Benavente.

Al parecer, el 'Diamante' olvidó el nombre de Cristian Benavente. Después de anunciar con gran orgullo el regreso de Luis Abram, comentó que el 'Chaval' también era uno de los refuerzos para el Torneo Clausura 2025.

PUEDES VER: Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

lr.pe

Uribe comete tremendo error al presentar a Benavente en Cristal

"Transmitirles la muy buena noticia por la incorporación de la vuelta a casa de Luis Abram y de Cristian Benavides", dijo Uribe mientras presentaba a Luis Abram y Cristian Benavente como nuevos fichajes.

Posteriormente, rectificó su apellido y agregó: "Ambos vienen a sumar sus capacidades a una institución que se identifica que se alinea de personas que tratamos de ser. Así que les damos la bienvenida a ambos, confiando mucho en sus capacidades y también en lo que tenemos como proyecto institucional, el cual lidera Paulo Autuori".

PUEDES VER: Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: El lugar perfecto para disfrutar del fútbol

lr.pe

Benavente explicó por qué decidió continuar su carrera en Cristal

En otra parte de la rueda de prensa, Cristian Benavente destacó que en la liga peruana hay pocos equipos como Sporting Cristal. Asimismo, resaltó las excelentes instalaciones del club bajopontino, las cuales considera que contribuirán a su desarrollo como futbolista.

"Para mí, estar aquí es disfrutar al fútbol. Hay pocos lugares como Sporting Cristal por organización, por cómo viven el día, las instalaciones. No es común aquí en Perú. Creo que todo eso me ayuda a disfrutar del fútbol. Hay un equipo muy bueno que conozco de selección, de hace muchos años. Y si te tengo que dar una palabra que resuma todo, creo que es el lugar perfecto para disfrutar del fútbol", declaró.

Notas relacionadas
Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

LEER MÁS
Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

LEER MÁS
Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

Pedro Aquino podría llegar a Sporting Cristal: la única condición para que el volante peruano juegue el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

LEER MÁS
Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

LEER MÁS
Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

Alianza Lima y el frío mensaje a Universitario por sus 101 aniversario: "Saludamos a la 'U'"

LEER MÁS
Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Nunca juega el balón"

Conar publicó audios del VAR y explicaron expulsión a Maxloren Castro en el Alianza Lima vs Sporting Cristal: "Nunca juega el balón"

LEER MÁS
SUNAT designa a Franco Velazco como nuevo administrador de Universitario

SUNAT designa a Franco Velazco como nuevo administrador de Universitario

LEER MÁS
Alineaciones de Alianza Lima vs Ayacucho FC por la jornada 5 del Torneo Clausura

Alineaciones de Alianza Lima vs Ayacucho FC por la jornada 5 del Torneo Clausura

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hildebrandt criticó el libro de Marco Sifuentes, y este le responde: "César, dame una oportunidad"

Rechazan decisión de la Policía de suspender operativos contra la minería ilegal en zonas críticas

Venezuela vs México EN VIVO: hora y canal para ver a la Vinotinto en los cuartos de final de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Fútbol Peruano

Cristian Benavente y su picante mensaje tras fichar por Sporting Cristal: "El lugar perfecto para disfrutar del fútbol"

VER Comerciantes Unidos vs Cienciano EN VIVO: transmisión online del partido por el Torneo Clausura

Sporting Cristal sorprende y ficha a Cristian Benavente: el 'Chaval' regresa a la Liga 1 tras su breve paso por Rumania

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Perú enviará nota de protesta a Colombia por violar espacio aéreo: avión colombiano sobrevoló Santa Rosa

"Santa Rosa es del Perú”: colombianos en Leticia en desacuerdo con Gustavo Petro

Juliana Oxenford critica a Gustavo Petro tras su discurso en Leticia: "Tiene una idea absurda de la propia historia"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota