Deportes

Julio César Uribe lanza dardo a Álex Valera: "En nuestro época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana"

El exfutbolista de Sporting Cristal por primera vez se refirió a Álex Valera y su polémico caso en el equipo peruano. Además, cuestionó a los medios de comunicación por estar 'rogando'.

Julio César Uribe y su duro comentario contra Álex Valera. Foto: Lr/América
Julio César Uribe y su duro comentario contra Álex Valera. Foto: Lr/América

Julio César Uribe, fiel a su estilo, lanzó un potente 'gancho' a Álex Valera luego de ser consultado por el futuro de la selección peruana de fútbol. El 'Diamante' quiere ver mejoras en el equipo nacional para las próximas Eliminatorias y tiene un buen concepto futbolístico del '9' 'crema', aunque sus polémicas ausencias lo dejan pensando. No es un secreto que la falta de goles se deba a los pocos delanteros que tenemos.

Valera no te garantiza que la rompa con Perú, pero es una interesante carta de gol por el buen momento que viene atravesando con Universitario en la Liga 1. Asimismo, tiene más movilidad que Luis Ramos y mejor juego aéreo e incluso podrían acoplarse bajo el esquema táctico 1-4-4-2.

PUEDES VER: Luis Ramos cuestiona las comparaciones con Paolo Guerrero en la selección peruana: "Cada jugador hace su historia"

lr.pe

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre Álex Valera en la selección peruana?

El exfutbolista peruano fue tajante sobre el caso Valera, tras ser consultado en LQ Max por el delantero de Universitario en la selección. "Falta de comunicación o expresar algo que está fuera de foco. Le diría que es un buen jugador y que el técnico le ayudaría a ser el mejor en su posición", reveló el referente de Sporting Cristal.

Julio César Uribe, como en sus mejores épocas, fue contundente en sus comentarios. "He revisado y estoy ingratamente sorprendido por este tema. En nuestra época hasta la vida queríamos dar por la selección peruana y hoy piden a un jugador para que integre un equipo. Esa ecuación no la entiendo", sentenció el ídolo 'celeste'.

PUEDES VER: Erick Osores confronta en vivo a Toño Vargas por Oliver Sonne: "El Mundialito de El Porvenir vale lo mismo que la Premier League para ti"

lr.pe

¿Qué dijo Mauro Cantoro sobre Alex Valera y Luis Ramos?

Mauro Cantoro sepultó a Luis Ramos en la selección peruana. "Valera tiene que volver a la selección peruana. Hay que darle la '9', cuidarlo y adorarlo. Considero que Ramos tiene un recorrido en el fútbol, pero no le alcanza para competir en este nivel. Tienes que tener por lo menos presencia física en la cancha. Valera es más que Ramos y no tienes que tener mañana, sino presencia"

PUEDES VER:Diego Rebagliati apunta contra el próximo entrenador de la selección peruana: "No es trascendental quién dirija los amistosos"

lr.pe

¿Cuáles fueron las 7 veces que Valera se perdió la convocatoria de la selección peruana?

El delantero de Universitario se perdió 7 veces la convocatoria con la selección peruana, tras el triste repechaje ante Australia. Todo empezó con la fecha doble ante Chile y Argentina (octubre del 2023) por decisión técnica. Luego los partidos ante Bolivia y Venezuela tampoco los jugó por decisión técnica. Valera no asistió a la Copa América 2024, pese a su buen momento, por motivos personales. Posteriormente, una lesión de espalda lo dejó sin chances ante Brasil. Las demás ausencias fueron por motivos personales y un desagarro en el cierre de las Eliminatorias 2025.

