Guillermo Viscarra ilusionado con Alianza Lima tras alcanzar histórico repechaje para Bolivia: "Se vienen cosas lindas"

Tras volver al Perú luego de acompañar a su selección en eliminatorias, el portero boliviano apuntó a los próximos objetivos de Alianza Lima, como la Copa Sudamericana y la Liga 1.

Guillermo Viscarra es el portero titular de Alianza Lima. Foto: Instagram
Guillermo Viscarra es el portero titular de Alianza Lima. Foto: Instagram

Guillermo Viscarra no ocultó su felicidad de regreso en Perú. El portero de Alianza Lima, quien fue parte de la selección boliviana que acaba de conseguir el cupo al repechaje para el Mundial 2026, aseguró que se siente "muy contento" por darle una alegría a su país y ya piensa en sus próximos objetivos con el club íntimo.

"Estoy muy contento por cumplir con el objetivo y ahora solo me queda enfocarme en Alianza Lima para los partidos que se nos vienen. Realmente ha sido una enorme alegría para el país, que tanto lo necesitaba", declaró el guardameta para 'Entre Bolas'.

PUEDES VER: Exárbitro confesó que perjudicó a Alianza Lima hace 20 años en Copa Libertadores: lo hizo para favorecer a apostadores

lr.pe

Guillermo Viscarra en su regreso a Alianza Lima: "Se vienen cosas lindas"

"Ahora se vienen cosas muy lindas con Alianza, realmente estamos muy bien concentrados porque queremos seguir haciendo bien las cosas en la Copa Sudamericana y en el torneo local. Por ello, tenemos que cambiar el chip rápidamente", dijo 'Billy'.

"Tenemos un partido lindo ante la Universidad de Chile e intentaremos hacer bien las cosas como lo venimos haciendo. Acá tenemos que ir paso a paso", agregó el portero blanquiazul.

El club íntimo felicitó a Guillermo Viscarra. Foto: Alianza Lima

El club íntimo felicitó a Guillermo Viscarra. Foto: Alianza Lima

Aunque no jugó en los dos partidos más recientes de eliminatorias Viscarra valoró todo el proceso de la Verde para llegar a la obtención del cupo al repechaje mundialista, que deja a la Verde muy cerca de volver a un Mundial luego de 32 años.

PUEDES VER: Carlos Zambrano hace duro mea culpa y señala a la FPF entre culpables del fracaso de Perú: 'Acabó la pesadilla'

lr.pe

"Este ha sido un buen trabajo de dos años de eliminatorias que están teniendo sus frutos y ahora solo nos queda dar un paso más para conseguir el sueño de todos nosotros: ir a un Mundial. Nos hicimos fuertes de local, sin duda la localía nos ayudó para ganar algunos puntos que necesitábamos", sostuvo.

¿Cuándo juega Guillermo Viscarra con Alianza Lima?

El próximo partido de Guillermo Viscarra con Alianza Lima sería el choque ante Deportivo Garcilaso, por la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, este sábado 13 de septiembre. El juego se llevará a cabo en el estadio Alejandro Villanueva, a partir de las 7.00 p. m.

