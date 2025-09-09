Repechaje Conmebol rumbo al Mundial 2026 EN VIVO: resultados y definición entre Venezuela y Bolivia

Venezuela tiene un punto más que Bolivia previo a esta fecha 18 de las eliminatorias. Foto: composición de LR/FVF/FBF

Las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026 llegan a su fin y lo único que resta definir es el repechaje. Las dos selecciones que se disputan este cupo son Venezuela y Bolivia, que llegan con opciones similares a esta última fecha, aunque la Vinotinto tiene una ligera ventaja de acuerdo a su ubicación en la tabla de posiciones.

Para el equipo dirigido por Fernando Batista, alcanzar la repesca sería un hecho histórico, pues hasta ahora el equipo llanero nunca ha disputado una Copa del Mundo. En el caso de los altiplánicos, el repechaje les daría la gran chance de volver al Mundial luego de 32 años de ausencia.

¿Cómo se define el repechaje al Mundial 2026?

Con el aumento de plazas para la Conmebol, el cupo al repechaje para el Mundial 2026 ya no lo recibirá el quinto puesto de la tabla de posiciones, sino el séptimo lugar.

En caso de que dos o más equipos empaten en dicha casilla con el mismo puntaje, el que tenga mejor diferencia de gol se quedará con el pase al repechaje. En general, estos son todos los criterios, por orden, a evaluarse en dicho caso.

Mejor diferencia de goles en todos los partidos disputados. Mayor cantidad de goles marcados en todos los partidos de la eliminatoria. Mayor número de puntos obtenidos en los duelos entre los equipos empatados. Mejor diferencia de goles en los duelos entre los equipos empatados. Mayor cantidad de goles marcados en los duelos entre los equipos empatados. Mayor cantidad de goles marcados en condición de visitante en los partidos entre los equipos en cuestión.

Como último criterio de desempate figura el fair play, es decir, la cantidad de tarjetas amarillas y rojas recibidas por cada selección a lo largo de las eliminatorias.

¿Qué necesita Venezuela para ir al repechaje al Mundial 2026?

Para clasificar al repechaje, Venezuela depende de sí misma. Un triunfo sobre Colombia le dará el cupo pase lo que pase con Bolivia. Si empata o pierde, en cambio, tendrá que esperar a que la Verde no le gane a Brasil.

¿Qué necesita Bolivia para ir al repechaje al Mundial 2026?

En el caso de Bolivia, solo le sirve ganarle a Brasil y esperar que Venezuela pierda o empate contra Colombia. Cualquier otra combinación de resultados dejará a los altiplánicos en el octavo lugar de la tabla, debajo de la zona de repechaje.

¿A qué hora juegan Venezuela y Bolivia hoy por el repechaje?

Los partidos de ambas selecciones, Venezuela vs Colombia en el Estadio Monumental de Maturín, y Bolivia vs Brasil en el estadio El Alto, arrancarán a la misma hora: 7.30 p. m. en su horario local. En Perú, se podrán seguir los dos cotejos a partir de las 6.30 p. m.