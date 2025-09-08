HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alineaciones de Perú versus Paraguay: formaciones del partido por la última fecha de las Eliminatorias 2026

Luego de quedar sin chances de clasificar al Mundial 2026, Óscar Ibáñez realizaría hasta 3 cambios para el último partido de las Eliminatorias contra Paraguay.

La selección peruana se ubica en la penúltima posición de las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/AFP/Selección paraguaya
La selección peruana se ubica en la penúltima posición de las Eliminatorias 2026. Foto: composición LR/AFP/Selección paraguaya

La selección peruana, que ya no tiene chances de clasificar al Mundial 2026, se alista para verse las caras ante Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias. A poco de enfrentarse contra los dirigidos por Gustavo Alfaro en el Nacional de Lima, el entrenador Óscar Ibáñez presentó un equipo con varias novedades en su reciente práctica.

A diferencia de los que estuvieron presente en la goleada de Uruguay en Montevideo, el estratega nacional decidió realizar 3 modificaciones e incluir a futbolistas como Carlos Zambrano, Joao Grimaldo y Renato Tapia.

PUEDES VER: Óscar Ibáñez tajante sobre aparición de nuevas promesas en la selección peruana: 'Vine en 1993 y seguimos hablando de lo mismo'

lr.pe

Posibles alineaciones de Perú contra Paraguay

Una de las sorpresas de Óscar Ibáñez se registra en la volante: Erick Noriega le dejaría su lugar al experimentado Renato Tapia. Por otra parte, Grimaldo ocupará la zona de Kevin Quevedo por las bandas. Jugadores como Oliver Sonne, Jairo Concha y Miguel Trauco tendrían que esperar su turno en el banco de suplentes.

  • Perú: Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Sergio Peña, Renato Tapia, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.
  • Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Agustín Sández; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Alejandro Romero Gamarra; Ángel Romero y Antonio Sanabria.

PUEDES VER: Erick Noriega alcanzó millonario valor tras primera titularidad con la selección peruana y debutar en Gremio

lr.pe

Bajas de Perú contra Paraguay

La única duda en la selección peruana es el veloz extremo Andy Polo, quien presente algunas molestias desde hace algunos días. El resto del plantel se encuentra a disposición para medirse con la Albirroja

A pesar de conseguir la clasificación al Mundial 2026, Gustavo Alfaro no tiene planificado ceder puntos y, por ello, realizó una convocatoria de emergencia ante las ausencias de Junior Alonso, Andrés Cubas y Miguel Almirón.

¿A qué hora juega Perú - Paraguay?

El partido entre Perú vs Paraguay se jugará este 9 de setiembre a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (hora paraguaya). Dicho cotejo tendrá lugar en el Nacional de Lima y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.

