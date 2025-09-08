HOYSuscripcion LR Focus

[Tigo Sports] Partido de Bolivia vs Brasil EN VIVO: transmisión online del juego por Eliminatorias 2026

Brasil, ya clasificado al Mundial, llega motivado tras vencer 3-0 a Chile. El partido, de altitud complicada, promete ser un desafío y un espectáculo emocionante para los aficionados al fútbol.

Bolivia vs Brasil EN VIVO se enfrentarán en El Alto por la última fecha de Eliminatorias. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Llegó la hora de la verdad. Bolivia se juega la vida este martes 9 de setiembre a las 6:30 pm, en el Estadio Municipal de el Alto, ante Brasil por la última fecha de la Eliminatorias 2026. La pentacampeona mundial subirá a los 4.150 metros de altura sobre el nivel del mar para enfrentar a los locales en una dramático partido que puede definir el 'repechaje'. Justamente, Bolivia y Venezuela pelearán, golpe a golpe, por la 'repesca'.

El cuadro 'carioca' clasificó al Mundial hace varias fechas y llega motivado, tras golear 3-0 a Chile. En cambio, Bolivia sale a la cancha con toda la presión e ilusión de conseguir los 3 valiosos puntos. Sin duda, un partido de pronóstico reservado por la compleja geografía.

¿Cómo ver Bolivia vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026?

El canal Tigo Sports será el encargado de la transmisión online del Bolivia vs Brasil en vivo. Además, es importante destacar que el decisivo partido arranca a las 6:30 pm. Además, existen otras opciones por televisión para que no te pierdes el duelo clave: Latina, Globo, SporTV y VV Play, Movistar Deportes, FútbolCANAL y ByM Sports.

Hora del juego de Bolivia vs Brasil por Eliminatorias 2026

Bolivia y Brasil se enfrentarán martes 9 de setiembre a las 6:30 p. m. hora local. En diferentes países, el inicio del primer tiempo se programará a las siguientes horas:

  • Venezuela, Bolivia, EE. UU. (Miami, Nueva York): 6.30 p. m.
  • Ecuador, Perú, Colombia: 6.30 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil: 7.30 p. m.

Alineaciones posibles del partido Bolivia contra Brasil

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz y Moisés Paniagua.

Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos, Lucas Paquetá, Andreas Pereira; Joao Pedro y Richarlison.

Historial entre Bolivia vs Brasil jugando en la altura

  • Eliminatorias Mundial de España 1982: Bolivia 1-2 Brasil. El partido se jugó el 22 de febrero de 1981
  • Eliminatorias Mundial de México 1986: Bolivia 0-2 Brasil. El partido se jugó el 2 de junio de 1985
  • Eliminatorias Mundial de Estados Unidos 1994: Bolivia 2-0 Brasil. El partido se jugó el 25 de julio de 1993
  • Eliminatorias Mundial de Corea - Japón 2002: Bolivia 3-1 Brasil. El partido se jugó el 7 de noviembre de 2001
  • Eliminatorias Mundial de Alemania 2006: Bolivia 1-1 Brasil. El partido se jugó el 9 de octubre de 2005
  • Eliminatorias Mundial de Sudáfrica 2010: Bolivia 2-1 Brasil. El partido se jugó el 11 de octubre de 2009
  • Eliminatorias Mundial de Rusia 2018: Bolivia 0-0 Brasil. El partido se jugó el 5 de octubre de 2017
  • Eliminatorias Mundial de Qatar 2022: Bolivia 0-4 Brasil 29 de marzo de 2022

Tabla de posiciones de las eliminatorias 2026

Este es el panorama de las eliminatorias sudamericanas a falta de una fecha para el cierre definitivo. De forma oficial, Chile y Perú están eliminada.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
