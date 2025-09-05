HOYSuscripcion LR Focus

Betssy Chávez ganaría más de S/10 mil como asesora de congresista
Clasificados al Mundial 2026: las selecciones que ya aseguraron su boleto tras la última fecha de Eliminatorias

El reciente clasificado al Mundial 2026 es un gigante de África. Así marcha la lista de equipos participantes luego de confirmarse a todos los representantes de Conmebol.

El Mundial 2026 se jugará por primera vez en el tres países distintos. Foto: Conmebol
El Mundial 2026 se jugará por primera vez en el tres países distintos. Foto: Conmebol

La selección peruana quedó sin chances de clasificar al Mundial 2026 tras ser goleada 3-0 por Uruguay en Montevideo. A diferencia del presente de la Bicolor, países como Paraguay y Ecuador si tienen motivos para celebrar, pues ya aseguraron su presencia en el certamen internacional. Hasta el momento, ya son 17 clasificados.

Además de confirmarse los 6 clasificados de Conmebol, la última nación en poner su nombre en la selecta lista fue Marruecos, combinado que sorprendió a todos al alcanzar las semifinales de Qatar 2022.

Clasificados al Mundial 2026

Se espera que en las próximas semanas algunas selecciones de Asia y África puedan sumarse a los clasificados. Por su parte, en la UEFA recién dieron inicio a sus respectivas eliminatorias.

  • Anfitriones: México, Estados Unidos, Canadá
  • Conmebol: Argentina, Ecuador, Brasil, Uruguay, Paraguay y Colombia
  • AFC (Asia): Japón, Irán, Corea del Sur, Australia, Uzbekistán y Jordania
  • OFC (Oceanía): Nueva Zelanda
  • CAF (África): Marruecos.

¿Cuándo empieza el Mundial 2026?

La inédita edición Copa del Mundo se llevará a cabo entre el 11 de junio al 19 de julio del 2026 en los países de México, Estados Unidos y Canadá. En esta ocasión se contará con un total de 48 participantes.

¿Cuál será el formato del Mundial 2026?

Debido a la mayor cantidad de equipos, el Mundial 2026 cambiará el formato tradicional que se venía usando. De acuerdo a los diversos reportes de la prensa especializada, una de las opciones que se manejan es que se tengan 16 grupos de tres equipos, en los que clasificarán los dos primeros lugares a los dieciseisavos de final.

¿Cuántos cupos habrá para el Mundial 2026?

A diferencia de otras oportunidades, para el Mundial 2026 los cupos se ampliarán considerablemente. La FIFA confirmó que serán 48 países clasificados, en lugar de los 32 que se estilaba años atrás. Este nuevo modelo también implicaría un cambio en el formato del repechaje que determinará a los últimos participantes

  • Asia: 8,5
  • África: 9,5
  • Norte, Centroamérica y el Caribe: 6,5
  • Europa: 16
  • Sudamérica: 6,5
  • Oceanía: 1,5
