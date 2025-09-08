HOYSuscripcion LR Focus

[Televen, EN VIVO] Venezuela vs Colombia: ¿a qué hora juega la Vinotinto por el repechaje en las Eliminatorias 2026?

Venezuela recibirá a Colombia en el Estadio Monumental de Maturin buscando sellar su clasificación al repechaje. Conoce AQUÍ todos los detalles de este partidazo por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Venezuela llega a este partido tras perder y Colombia viene de ganar. Foto: composición LR
Venezuela sigue aferrada al anhelo de alcanzar por primera vez una Copa del Mundo. Aunque la Vinotinto viene de caer ante Argentina, aún conserva posibilidades de llegar al repechaje, al igual que Bolivia. Este martes 9 de septiembre, el equipo dirigido por Fernando Batista se medirá ante Colombia, ya clasificada al Mundial, desde las 6.30 p. m. (hora local). El encuentro será transmitido por Venevisión, TVES y Venevisión Play, en territorio llanero. En suelo cafetero, el duelo irá por Caracol Televisión y Canal RCN.

La Vinotinto acumula 18 puntos en la tabla de posiciones, superando por apenas una unidad a la selección boliviana, lo que le otorga una leve ventaja en esta recta final de las eliminatorias.

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia EN VIVO por Eliminatorias?

El canal Televen será el encargado de la transmisión por TV del Venezuela vs Colombia en vivo por señal abierta por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas 2026.

¿Cómo ver Venezuela vs Colombia por Televen?

  • Señal abierta: canal 10 (Caracas).

Horario del juego de Venezuela vs Colombia por Eliminatorias 2026

El Venezuela vs Colombia se jugará desde las 6.30 p. m. (hora peruana). Conoce la guía de horarios para otros países:

  • México: 5.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 6.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 7.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 8.30 p. m.
  • España: 2.30 a. m. (miércoles 10).

¿Cómo ver Televen ONLINE GRATIS?

Para que no te pierdas todas las incidencias del Venezuela vs Colombia, accede a Televen en línea sin costo alguno instalando la app Televen Stream en tu smartphone, tablet o smart TV.

¿Dónde ver Venezuela vs Colombia en otros países?

El juego de la Vinotinto en este cierre del proceso clasificatorio se podrá ver en otros territorios de Sudamérica a través de los siguientes canales:

  • Ecuador: ECDF
  • Argentina: DSports
  • Paraguay: Hei
  • Uruguay: AUF TV, Antel TV y DSports
  • Colombia: Caracol Televisión y Canal RCN
  • Perú: GOLPERU
  • Bolivia: Tigo Sports, ESPN y Disney Plus Premium
  • Chile: Chilevisión (diferido), Disney Plus.
  • Brasil: SporTV 3
  • México: ViX Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz
  • España: Movistar+ y Movistar Liga de Campeones 3
