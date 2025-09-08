Venezuela y Bolivia se disputarán por el último cupo para el repechaje intercontinental en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. | Foto: composición LR/Primicias/CBF

Venezuela y Bolivia se disputarán por el último cupo para el repechaje intercontinental en la última jornada de las eliminatorias sudamericanas. | Foto: composición LR/Primicias/CBF

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 están cerca de su final y ya se conoce a las seis selecciones que representarán a la Conmebol en la próxima cita mundialista. Sin embargo, el séptimo puesto, que otorga un cupo al repechaje intercontinental, todavía no está definido, pues la diferencia entre Venezuela y Bolivia es de apenas un punto.

A diferencia de ediciones anteriores, en las que el repechaje se disputaba en partidos de ida y vuelta, el formato de esta instancia cambió de manera significativa debido al aumento de cupos para el Mundial 2026, que contará con 48 selecciones.

Por el momento, solo Nueva Caledonia es la única selección confirmada para el repechaje intercontinental. Foto: Facebook - Élite Fútbol Mundial

¿Cómo será el formato del repechaje intercontinental?

El repechaje intercontinental será un torneo de cuatro partidos: dos semifinales y dos finales, que se jugarán en llaves distintas. Las sedes aún no han sido confirmadas y, aunque las eliminatorias de otros continentes no han concluido, las selecciones participantes serán ubicadas según su posición en el ranking FIFA. Esto significa que las cuatro selecciones con peor ubicación se enfrentarán en dos semifinales a partido único, mientras que las dos mejores disputarán directamente la final de su respectiva llave.

Es decir, las dos selecciones que ganen sus respectivas semifinales se enfrentarán a las mejor posicionadas en dos definiciones independientes, ambas a partido único. Los equipos que resulten vencedores en estas finales clasificarán al Mundial 2026.

¿Cuántas selecciones jugarán el repechaje intercontinental?

Esta instancia contará con la participación de seis selecciones, de las cuales solo dos obtendrán un cupo al Mundial 2026. Hasta el momento, Nueva Caledonia es la única selección confirmada como representante de Oceanía, mientras se espera conocer a los dos equipos de la Concacaf, uno de Asia, uno de África y uno de la Conmebol, cupo que disputan Venezuela y Bolivia.

¿Cómo será la última jornada de las eliminatorias sudamericanas?

A falta de disputarse la jornada 18 de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol, ya hay seis selecciones clasificadas: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. El séptimo puesto aún no está definido, ya que Venezuela, con 18 puntos, y Bolivia, con 17, se disputan ese último cupo para el repechaje intercontinental, que se llevará a cabo para marzo de 2026.

A continuación, este es el fixture de la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas de la Conmebol rumbo al Mundial 2026: