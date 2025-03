La fe de Venezuela resurgió como el ave fénix. Cuando restan tan solo 12 puntos en disputa, la Vinotinto se ubica en el séptimo puesto de las Eliminatorias 2026, lo que le permite ilusionarse con el repechaje al Mundial. Sin embargo, el equipo de Fernando Batista aún no convence del todo, según afirma un especialista.

La victoria contra Perú reavivó la ilusión, pero el planteo que plasmó Venezuela en sus últimos dos partidos ha despertado temor por parte de algunos. ¿Le alcanzará para llegar al Mundial 2026? Al respecto, La República Deportes conversó con Luis Carrillo, periodista de La Mega.

¿Cuáles son los errores que le pueden costar carísimo a Venezuela en las Eliminatorias 2026?

—¿Qué ambiente se vive en Venezuela luego de la victoria?

—Hay mucha esperanza. Era una final sin duda alguna. Ese era el mensaje. Perú iba a ser un rival muy difícil y así lo fue en el partido. Vimos a una selección que va a pelear el séptimo puesto de lleno contra Bolivia. Dependiendo de sí mismo, creo que pueden lograr el acceso al repechaje. Todo está en sus manos. Creo que hay esperanza porque ya todo depende de la Vinotinto.

—¿Qué es lo que más te gustó de la Vinotinto en estos 2 partidos?

—Hay que ser realistas también. Contra Ecuador se jugó muy mal. Fue una derrota más que merecida. Se maquilla un poco el marcador porque tranquilamente pudo haber terminado 3-0. Contra Perú también se sufrió de más. Todavía falta ver ese funcionamiento. Ese buen juego en el que se ve dominante a Venezuela en la cancha. Aún así, le bastó para sacar los tres puntos. Me quedo con la solidez de algunos jugadores en los momentos más decisivos. Fueron determinantes, como en el caso de Salomón Rondón. Los penales eran complicados para Venezuela en eliminatorias pasadas. Rescatamos también a Jon Aramburu, que jugó a banda cambiada. Creo que fue el mejor del partido, porque tenía que tapar las proyecciones de Advíncula y Polo. También rotaba Carrillo, así que no la tuvo nada fácil.

—Este partido lo gana Venezuela por nombres individuales...

—Sí. De hecho, terminan siendo los detalles por los que gana Venezuela, como el penal que provoca Josef Martínez. Volvió a ser titular luego de mucho tiempo y supo aprovecharlo muy bien en el primer tiempo. Se sacrificó mucho y le dio comodidad a Rondón cuando se movía por el frente de ataque. Batista acertó con eso. Venezuela sufrió muchísimo en el segundo tiempo. El 'Bocha' apostó por la línea de cinco, pero Venezuela pudo buscar el segundo gol.

—La Vinotinto ganó, pero la pasó mal en defensa por varios tramos del partido. ¿Es tema de preocupación?

—Sí. Se sufrió también contra Ecuador con un esquema defensivo que trató de cerrar los espacios. Esto no lo pudo corregir Batista en defensa. Creo que los costados termina siendo una de las debilidades, pese al gran partido de Aramburu, a quien le pueden ganar los espacios los jugadores con buen ritmo, como Carrillo, Polo o Advíncula. Cuando son veloces y te ponen un dos contra uno en la zona de los laterales, sufre la selección venezolana.

—¿Qué te parece que tiene mejorar Venezuela para lo que queda de Eliminatorias?

—Son muchísimos los aspectos que se tienen que mejorar, sobre todo en la mitad de la cancha. También tratar de dar una salida más efectiva. Se equivocan muchísimo en los pases determinantes en tres cuartos de cancha. Debe explotar un poco más los costados con Soteldo. Savarino, quien no es un extremo natural, a veces se acomoda para sacar los centros, pero no tiene tanto juego por las bandas y eso debería aprovecharlo más. Si tienes a Rondón, debes aprovechar las bandas para tirarle centros. En defensa, hay que corregir el retroceso. Cada contra del rival parecía que fuera a terminar en una clara jugada de peligro debido al mal parado.

—Eso viene desde hace varias fechas y, hasta ahora, Batista no lo cambia...

—Hay muchas cosas que corregir que vienen desde el comienzo de las Eliminatorias. Bendito sea este formato, porque el séptimo lugar da esa opción de repechaje. El sexto lugar es utópico, ya que está muy lejos. Todavía no se ve la mano de Fernando Batista. ¿A qué quiere jugar realmente? Es la pregunta que todos nos hacemos.

—Venezuela genera pocas situaciones de gol y, las que tiene, no las aprovecha. ¿Has notado tú eso?

—Falta contundencia, sin duda alguna. Sabemos a lo que apuesta Batista contra selecciones que son superiores. Sabemos que va a tener pocas oportunidades de peligro y esas pocas chances hay que aprovecharlas. Eso le ha costado a Venezuela.

¿La Vinotinto merece clasificar al Mundial 2026?

—Si la Vinotinto sigue defendiendo mal, ¿cuenta con chances de clasificar?

—A nivel individual, es para resaltar la defensa. Me quedo con Ferraresi, quien fue uno de los mejores jugadores (contra Perú). Venezuela sufre mucho en el orden del bloque defensivo y los retrocesos. Estos errores pueden pesar, pero tenemos el partido contra Bolivia que hay que salir a ganarlo. Si Venezuela le gana, se queda con el séptimo puesto.

—Si Venezuela empata, o en el peor de los casos, pierde con Bolivia, ¿merece ir al Mundial?

—Muy buena pregunta. Se ha hablado mucho de esto entre los fanáticos y periodistas por lo que hemos visto en todo este proceso de Eliminatorias. Si me preguntas si Venezuela merece o no ir al Mundial, por lo que ha mostrado en juego, por lo que se ha visto en resultados, no. La verdad es que no. En otro formato estaríamos ya fuera de ese Mundial, pero todavía las esperanzas están vivas. El repechaje no va a ser nada fácil, pero, si me preguntas, no, Venezuela por mérito de juego, por lo que ha reflejado, no merece estar en el Mundial.

—Con Chile y Perú muy complicados, ¿Bolivia es la única amenaza de Venezuela?

—Sí, la amenaza que tiene es Bolivia, sin duda alguna, es el rival que está más cerca. Creo que Bolivia también ha sabido aprovechar la localía en El Alto. De hecho, su primer partido en esta plaza fue contra Venezuela (4-0). Sí es un rival al cual hay que estar de cierta forma pendiente porque está muy cerca. La única victoria que tiene de visitante en estas Eliminatorias fue contra la selección de Chile, sorpresiva porque en esa doble fecha sacaron los seis puntos y, bueno, si se le complica mucho de visitante, todo depende de lo que haga en El Alto. Lo cierto es que Chile está pasando por un proceso bastante complicado. Perú ha tenido una respuesta y por eso es que todavía podemos decir que entra en la discusión. A pesar de que Bolivia no se le dé como visitante, creo que puede mantener la pelea hasta el final. Ese es el rival directo de Venezuela.

—Si tomamos en cuenta que Venezuela no ha mostrado un funcionamiento muy claro, ¿crees que clasificará al Mundial?

—Bueno, después toca, en caso de quedarse con ese séptimo lugar, el repechaje, que va a ser muy complicado. Venezuela asegurando ese séptimo puesto no asegura el Mundial. Tiene que pelearse en el repechaje. Hay que ver también las selecciones que se estará enfrentando Venezuela, pero, sin duda alguna, yo veo hoy por hoy un 50-50. Hay altas posibilidades, porque un representante de la Comebol es un representante de altura, a diferencia de otras confederaciones, como Oceanía y la Concacaf. Tiene altas posibilidades.