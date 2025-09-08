La selección boliviana se prepara para luchar por su medio boleto al Mundial 2026. La Verde chocará ante Brasil por la última fecha de las Eliminatorias con el único objetivo de quedarse con el triunfo para soñar con la Copa del Mundo. Al mismo tiempo, está obligado a ver lo que sucede en Maturín durante el enfrentamiento entre Venezuela y Colombia. El estadio Municipal de El Alto podría ser testigo de una gran hazaña de sus representantes.

Eso sí, la labor es gigantesca, puesto que se miden ante la Canarinha. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti ya está en el Mundial, pero quieren seguir encontrando un funcionamiento efectivo de cara a la gran fiesta del fútbol. ¡Duelo de infarto!

Posibles alineaciones de Bolivia contra Brasil

Óscar Villegas no prepara muchas variantes para este último cotejo. En la ofensiva, Miguel Terceros seguirá siendo el encargado de llevar peligro, mientras que la pareja de centrales continuará conformada por Luis Haquín y Efraín Morales. Por su parte, el pentacampeón del mundo seguirá mezclando experiencia con nuevos rostros.

: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Andreas Pereira, Joao Pedro; Richarlison.

Apuestas del Bolivia contra Brasil

La selección de Bolivia es la favorita para llevarse el partido ante Brasil. Las principales casas de apuestas le dan el triunfo sobre Brasil por su localía en El Alto.

Casa de Apuestas Bolivia Empate Brasil Betano 3.10 3.65 2.20 Apuesta Total 3.00 3.75 2.16 Doradobet 3.00 3.75 2.20 Te Apuesto 3.21 3.42 2.24

¿A qué hora juega Bolivia - Brasil?

El partido entre Bolivia vs Brasil se jugará este 9 de setiembre a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 7.30 p. m. (hora boliviana). Dicho cotejo tendrá lugar en el Estadio Municipal de El Alto y la transmisión estará a cargo de las señales de Tigo Sports y Globo Esporte.