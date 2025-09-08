HOYSuscripcion LR Focus

André Carrillo se confiesa sobre un posible fichaje por Universitario o Cristal: "No sé si Alianza Lima mañana me quiera"

El experimentado volante de Corinthians reveló cuánto tiempo más le gustaría seguir jugando al fútbol. Asimismo, no descartó ponerse la camiseta de algún club de la Liga 1.

André Carrillo se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: composición LR/YouTube de Denganche
André Carrillo se formó en las divisiones menores de Alianza Lima. Foto: composición LR/YouTube de Denganche

André Carrillo se encuentra en el tramo final de su carrera profesional y existe mucha expectativa por saber si volverá al fútbol peruano en algún momento. Si bien actualmente juega en el Corinthians de Brasil, desde hace tiempo el experimentado jugador se refirió sobre la posibilidad de retornar a Alianza Lima; no obstante, lo que más sorprendió fue que tampoco descartó la opción de ponerse la camiseta de Universitario de Deportes.

Al ser consultado sobre si ficharía por la 'U' o Sporting Cristal, el veloz extremo de 34 años fue claro al mencionar que, a pesar de su hinchaje por el equipo victoriano, no le cierra las puertas a otros clubes de la Liga 1.

lr.pe

André Carrillo no descarta jugar por Universitario o Cristal

"Yo no cierro ninguna puerta, no puedo. Es una carrera en la que no sabes qué va a suceder más adelante. No sé si mañana Alianza Lima me quiere, si Sporting Cristal me quiere, si la ‘U’ me quiere, no tengo ni idea. Por eso, lo tomo con naturalidad", manifestó al inicio de la conversación con el programa 'Sin Cassette'.

En ese sentido, la popular 'Culebra' indicó que le gustaría volver a Alianza Lima, club que lo lanzó a la fama; sin embargo, reveló que, desde que salió de Arabia Saudita, no tuvo comunicación con la institución.

"Si pinta jugar en otro club, normal, no hay problema, soy profesional. Soy hincha de Alianza Lima, claramente, es donde he empezado mi carrera. He sido muy feliz ahí, me encantaría volver, pero uno nunca sabe. No he tenido ninguna conversación con Alianza cuando salí de Al Qadisiyah", agregó.

lr.pe

¿Dónde se va a retirar André Carrillo?

Al ser consultado sobre si piensa ponerle fin a su carrera en el fútbol brasileño, André Carrillo no se animó a tomar una postura. No obstante, señaló que todavía se ve jugando de manera profesional unos 2 o 3 años más.

"Hoy por hoy te digo que estoy feliz en Brasil, pero tú nunca sabes. No puedes decir ‘me veo’. Siempre dije que me gustaría volver en buen nivel, no sabría decirte, puede que sí. No sé si juego en Corinthians dos o tres años, si me quiero retirar acá, si me quiero quedar a vivir por aquí, no tengo idea. Pero siempre está esa posibilidad", concluyó.

