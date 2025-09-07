HOYSuscripcion LR Focus

Sport Boys revela que jugador se perderá el resto de la temporada tras falta de Di Benedetto que fue amarilla y apunta: "Desleal entrada"

A través de un fuerte comunicado, Sport Boys informó la grave lesión de Erick Gonzales y cuestionó que el jugador de Universitario solo haya recibido amarilla por esa falta.

A inicios de agosto, Universitario derrotó 1-0 a Sport Boys en el Monumental por el Torneo Clausura. En el segundo tiempo de este encuentro, el jugador de la Misilera Erick Gonzales salió del campo tras una fuerte entrada de Matías Di Benedetto. Pese a la dura falta, el árbitro Bruno Pérez solo le mostró la cartulina amarila al defensor de la 'U'. En el VAR estaba Daniel Ureta; sin embargo, no alertó a su compañero para que revisara la jugada en el monitor. Este domingo 7 de septiembre, el club rosado informó que el volante se pederá el resto de la temporada de la Liga 1 tras ser operado.

Por medio de un comunicado oficial en sus redes sociales, Sport Boys cuestionó la decisión arbitral de amonestar solo con amarilla a Di Benedetto y calificó la falta como "desleal".

Sport Boys informa el parte médico de su jugador Erick Gonzales

En primera instancia, el elenco chalaco informó que tras el partido, Gonzales fue evaluado y los resultados arrojaron un "esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de rodilla izquierda"; por ello, tuvo que someterse a una operación para confirmar con exactitud la lesión que presentaba.

"Cabe señalar que dicha falta solo fue sancionada con una tarjeta amarilla y, para el sistema VAR, no ameritó una revisión exhaustiva. Producto de este ingreso desleal, nuestro deportista Erick Gonzales no pudo continuar en dicho compromiso. Erick fue evaluado por el cuerpo médico en campo, obteniendo el diagnóstico de esguince de tobillo lateral y ligamento colateral interno de rodilla izquierda a descartar lesión meniscal. Motivo por el cual, en los días posteriores, se le realiza una resonancia magnética en la que se confirma una lesión en el menisco medial de abordaje quirúrgico", se lee en el escrito.

Luego, tras la intervención quirúrgica, se confirmó una "rotura en el cuerpo posterior del menisco medial de la rodilla izquierda", por lo que se le tuvo que realizar "una sutura de cuerno posterior anclada al hueso con anclaje de cuerno posterior", la cual se dio con éxito.

Jugador de Sport Boys se perderá el resto de la temporada

Según estimó el club rosado, el mediocampista de 29 años será baja de 6 a 8 meses. Actualmente, Gonzales, quien recibió todo el respaldo de su equipo, se encuentra en proceso de recuperación. "Sabemos que volverá con la fortaleza y empeño que lo caracteriza", finalizó Sport Boys.

