HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II
Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     Martín Vizcarra vuelve a Barbadillo: fue trasladado desde el penal Ancón II     
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha
Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     Mira EN VIVO Del Hecho Al Dicho con Jaime Chincha     
Deportes

Edison Flores sorprende y confirma que André Carrillo quiere jugar en Universitario: "Tiene esa intención"

El futbolista de Universitario contó que ha tenido la oportunidad de conversar con André Carrillo sobre su arribo a Ate cuando concentran en la selección peruana.

André Carrillo juega actualmente en la liga de Brasil. Foto: composición LR
André Carrillo juega actualmente en la liga de Brasil. Foto: composición LR

Hace mayo de este año, André Carrillo causó revuelo al asegurar que jugaría por Universitario de Deportes. Sus declaraciones causaron cierta reacción, sobre todo en hinchas de Alianza Lima, pues la popular 'Culebra' fue formado en el club íntimo. En esa entrevista en el programa 'La Fe de Cuto', el volante nacional aseguraba que la "puerta crema estaba abierta", pues más adelante "uno no sabe lo que pueda pasar". Meses después, Edison Flores, actual futbolista de la 'U', se refirió a esta posibilidad.

En un primer momento, Edison Flores no dejó pasar la oportunidad y elogió la calidad de la 'Culebra', quien milita actualmente en Corinthians de Brasil. El 'Orejas' aseguró que su compañero en la selección peruana es un futbolista diferencial. Luego, confirmó que tiene intenciones de, en algún momento, vestir la camiseta de Universitario.

PUEDES VER: Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: 'En Conmebol están hablando que…'

lr.pe

¿Qué dijo Edison Flores sobre André Carrillo?

Flores aseveró que en algunas ocasiones cuando compartieron vestuario en la Bicolor ha podido corroborar el deseo del 'potrillo' de llegar a Ate. "Carrillo es un crack, en el momento en el que está y que lo he conocido, siempre ha sido importante para sus clubes y la selección peruana. Ha tenido, como todos los jugadores, momentos buenos y malos, pero siempre ha sido el diferente. Espero (que venga) porque quiero lo mejor para el club. Las veces que he compartido en la selección con él, ahora último, él tiene esa intención de ir a la 'U'", indicó.

Luego, se refirió a lo que contó Carrillo en su momento sobre la opción que tuvo de llegar a Universitario tras hablar con Jean Ferrari, algo que finalmente no se concretó. "Se comunicaron con él cuando terminaba contrato en Arabia para ver si había posibilidades de que venga, le gustó más o menos el proyecto y el trato, quedó a gusto con todo", detalló.

PUEDES VER: Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos: 'No le dijo soplón'

lr.pe

Edison Flores negó que pueda jugar en Alianza Lima

En otra parte de la entrevista, negó que en algún momento de su carrera pueda llegar a Alianza Lima y no porque tenga algún conflicto con el cuadro blanquiazul, sino porque se siente identificado con Universitario. "No jugaría en Alianza. Yo no tengo ninguna riña con Alianza, pero no jugaría. Es una decisión mía", sostuvo.

Notas relacionadas
Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

LEER MÁS
Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS
Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

Universitario vs Alianza Lima EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico peruano por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025?

LEER MÁS
Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

Real Madrid vs Real Oviedo EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por LaLiga de España?

LEER MÁS
Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

Pronóstico Universitario vs Alianza Lima por la fecha 7 del Torneo Clausura: ¿cuánto pagan las casas de apuestas por el clásico peruano?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

Falleció Roberto Zegarra, destacado periodista deportivo y narrador de la selección peruana

LEER MÁS
‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

‘Puma’ Carraza vive tenso momento con 'Chevaristo' en pleno debate sobre el Universitario vs Alianza Lima: “Te voy a pegar afuera”

LEER MÁS
Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

Diego Rebagliati anticipó posible fallo tras lo ocurrido en el Independiente vs U. de Chile: "En Conmebol están hablando que..."

LEER MÁS
Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

Edison Flores sobre polémico video de Raúl Ruidíaz tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Cada uno es responsable de sus acciones"

LEER MÁS
Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

Edison Flores y su desgarrador testimonio tras recibir duras críticas de hinchas de Universitario: "Hace buen tiempo perdí confianza"

LEER MÁS
Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

Edison Flores rompe su silencio sobre polémica entre Álex Valera y Hernán Barcos tras el clásico: "No le dijo soplón"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters

Mujer irlandesa queda embarazada y descubre que tiene cáncer terminal a días de dar a luz: "Quedé devastada"

Pareja gasta más de 22.000 dólares en crucero soñado por Europa y acaba enferma de bronquitis: "Fue horrible"

Deportes

Hernán Barcos aconseja a Gremio sobre Erick Noriega y su posición en el campo: "Le gusta jugar más en..."

Con Guillermo Viscarra, Bolivia presentó su lista de convocados para buscar el repechaje al Mundial

Reimond Manco lapida a Hernán Barcos por llevar la discusión con Alex Valera fuera de la cancha: "Ahí la ca***"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

¿Contrata a su cliente y ahora quiere archivar el caso?: Juan Santiváñez solicita cerrar investigación por negociación incompatible

INPE contradice a Martín Vizcarra: descarta abusos y traslado a otro lugar del penal Ancón II

Susel Paredes anuncia moción de censura contra Juan Santiváñez: "Es un incapaz"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota