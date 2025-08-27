Edison Flores sorprende y confirma que André Carrillo quiere jugar en Universitario: "Tiene esa intención"

Hace mayo de este año, André Carrillo causó revuelo al asegurar que jugaría por Universitario de Deportes. Sus declaraciones causaron cierta reacción, sobre todo en hinchas de Alianza Lima, pues la popular 'Culebra' fue formado en el club íntimo. En esa entrevista en el programa 'La Fe de Cuto', el volante nacional aseguraba que la "puerta crema estaba abierta", pues más adelante "uno no sabe lo que pueda pasar". Meses después, Edison Flores, actual futbolista de la 'U', se refirió a esta posibilidad.

En un primer momento, Edison Flores no dejó pasar la oportunidad y elogió la calidad de la 'Culebra', quien milita actualmente en Corinthians de Brasil. El 'Orejas' aseguró que su compañero en la selección peruana es un futbolista diferencial. Luego, confirmó que tiene intenciones de, en algún momento, vestir la camiseta de Universitario.

¿Qué dijo Edison Flores sobre André Carrillo?

Flores aseveró que en algunas ocasiones cuando compartieron vestuario en la Bicolor ha podido corroborar el deseo del 'potrillo' de llegar a Ate. "Carrillo es un crack, en el momento en el que está y que lo he conocido, siempre ha sido importante para sus clubes y la selección peruana. Ha tenido, como todos los jugadores, momentos buenos y malos, pero siempre ha sido el diferente. Espero (que venga) porque quiero lo mejor para el club. Las veces que he compartido en la selección con él, ahora último, él tiene esa intención de ir a la 'U'", indicó.

Luego, se refirió a lo que contó Carrillo en su momento sobre la opción que tuvo de llegar a Universitario tras hablar con Jean Ferrari, algo que finalmente no se concretó. "Se comunicaron con él cuando terminaba contrato en Arabia para ver si había posibilidades de que venga, le gustó más o menos el proyecto y el trato, quedó a gusto con todo", detalló.

Edison Flores negó que pueda jugar en Alianza Lima

En otra parte de la entrevista, negó que en algún momento de su carrera pueda llegar a Alianza Lima y no porque tenga algún conflicto con el cuadro blanquiazul, sino porque se siente identificado con Universitario. "No jugaría en Alianza. Yo no tengo ninguna riña con Alianza, pero no jugaría. Es una decisión mía", sostuvo.