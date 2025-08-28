Todavía no se ha terminado la temporada 2025, pero ya suenan fuertes rumores para el próximo año. André Carrillo fue vinculado con Universitario de Deportes por Edison Flores. Sin embargo, un histórico futbolista de Alianza Lima, cercano a la 'Culebra', rompió su silencio y aclaró el escenario sobre la posible llegada de el extremo peruano al campeón de la Liga 1.

No es un secreto que a André Carrillo le queda poco tiempo en el extranjero. Por este motivo, se lo relaciona con una posible vuelta al fútbol peruano. Edison Flores generó un sismo al asegurar que Carrillo estaría interesado por la 'U' y la 'Culebra' no lo descartó.

¿Quién fue el histórico futbolista que reveló si André Carrillo jugará en Universitario?

Henry Quinteros, exfutbolista de Alianza Lima, comentó que ve poco probable la afirmación de 'Oreja' Flores. "Carrillo no iría a Universitario. Yo creo que no. Yo lo conozco tal como es, su personalidad y todo. Él solo lo lanzó así, además, acuérdense de que cuando lo entrevistaban, él decía "monedas son monedas". Y cuando le preguntan de qué equipo es hincha, dice que es del Al Hilal. Manda al desvío", afirmó de manera contundente en el programa de 'Denganche'.

¿Qué dijo André Carrillo sobre Universitario?

En una reciente entrevista con Eddie Fleischmann para Ovación, se dio a conocer que Carrillo mantuvo una charla con Jean Ferrari, quien exadministrador de Universitario, tras su salida del fútbol en Arabia Saudita y le propuso unirse a la 'U'.

"Tuve una conversación (con Jean Ferrari), pero fue muy rápida. Él quería contar conmigo, yo tenía algunas dudas, pero no estaba en mis planes regresar a Perú. Apareció lo de Corinthians y no lo dudé. No hubo una oferta oficial, solo conversaciones", aclaró.





