Beto da Silva logró encontrar cierta regularidad y afronta un buen presente en Cienciano del Cusco. Sin embargo, antes de arribar al conjunto imperial, el popular 'Cyborg' no la pasó nada bien y padeció ante los maltratos de un entrenador extranjero en Melgar de Arequipa. El propio futbolista reveló que esta situación le generó un cuadro de estrés.

En una reciente entrevista con el 'Hazme el aguante', el delantero de 28 años recordó con mucha alegría su paso por el 'Dominó'; incluso, mencionó que, después de tener protagonismo en el 2023 bajo las órdenes de Mariano Soso, tenía la ilusión de seguir por este camino el siguiente año.

Beto da Silva confiesa que fue maltratado por extécnico de Melgar

"Entonces, ese año dije que el 2024 lo iba a hacer bien, pelearía el titularato porque ya había firmado dos años, pero Mariano Soso se va y llegó un entrenador (Pablo de Muner) que no contaba conmigo, tendrá sus motivos, pero no sabía cuáles fueron. Yo estuve casi dos meses trotando alrededor de la cancha y no me quería ir porque vivíamos muy bien, era una ciudad que me encantaba", relató.

De acuerdo a la confesión de Da Silva, la situación con Pablo de Muner se volvió insostenible y, por ello, decidió marcharse hacia ADT de Tarma.

"No entendía la injusticia, porque hasta los mismos jugadores me querían un montón, pero nos tocó irnos y ahí fue que me fui a ADT, que nos abrió las puertas. Fue un momento duro, llegaba estresado todos los días, era insoportable. A veces la gente dice que uno cobra su sueldo y eso no es todo, un futbolista no lo hace por plata, también quiere jugar. Fue un momento duro, no me merecía eso, pero por algo pasan las cosas. Ha sido un proceso", concluyó.

¿En qué clubes jugó Beto da Silva?

Beto da Silva desarrolló la mayor parte de su trayectoria en el fútbol peruano.