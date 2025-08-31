Sergio Peña es el reciente invitado de la cuarta temporada de 'Enfocados', programa que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante la charla, el actual volante de Alianza Lima fue consultado sobre sus inicios en la selección peruana. Mientras repasaba algunas anécdotas con la Bicolor, recordó cuando André Carrillo le obsequió un reloj después de debutar con su país. Peña cuenta que no se lo esperaba, pero siempre le estará agradecido por este detalle.

Tanto Peña como Carrillo han compartido vestuario en la selección peruana y los une una gran amistad. Además, ambos son hinchas del equipo blanquiazul. Por ello, la 'Culebra' no dudó en brindarle un ostentoso regalo.

Peña contó el lujoso regalo que le hizo Carrillo tras debutar con Perú

"Un recuerdo tengo de Carrillo. Nunca me lo esperé, él es de mi barrio. Cuando debuté en la selección, me regaló un reloj. Un reloj arriba", comentó Peña en 'Enfocados'.

Además, en otro momento de la entrevista, Peña se animó a hablar sobre la posible llegada de Carrillo a Universitario. "Yo creo que no va, aunque a él le da todo igual. Yo creo que Alianza haría un esfuerzo. Sabes que el hombre le gusta sus 'chivilines'. Imagínate a Carrillo en Alianza, sería una locura. Depende de él y Alianza", agregó.

Peña, uno de los convocados para los últimos partidos de las Eliminatorias 2026