'El valor de la verdad' de Milena Zárate: mira todas sus preguntas
Sergio Peña contó el ostentoso regalo que le dio André Carrillo tras debutar en la selección peruana: "Nunca me lo esperé"

El volante peruano recordó algunas anécdotas en la selección peruana y reveló que André Carrillo tuvo un gran gesto con él cuando jugó su primer partido.

Sergio Peña contó la anécdota con André Carrillo en la selección peruana. Foto: composición LR/Enfocados
Sergio Peña contó la anécdota con André Carrillo en la selección peruana. Foto: composición LR/Enfocados

Sergio Peña es el reciente invitado de la cuarta temporada de 'Enfocados', programa que conduce Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Durante la charla, el actual volante de Alianza Lima fue consultado sobre sus inicios en la selección peruana. Mientras repasaba algunas anécdotas con la Bicolor, recordó cuando André Carrillo le obsequió un reloj después de debutar con su país. Peña cuenta que no se lo esperaba, pero siempre le estará agradecido por este detalle.

Tanto Peña como Carrillo han compartido vestuario en la selección peruana y los une una gran amistad. Además, ambos son hinchas del equipo blanquiazul. Por ello, la 'Culebra' no dudó en brindarle un ostentoso regalo.

PUEDES VER: Prensa brasileña se rinde a Erick Noriega tras su espectacular debut con Gremio: El Beckenbauer latino

Peña contó el lujoso regalo que le hizo Carrillo tras debutar con Perú

"Un recuerdo tengo de Carrillo. Nunca me lo esperé, él es de mi barrio. Cuando debuté en la selección, me regaló un reloj. Un reloj arriba", comentó Peña en 'Enfocados'.

Además, en otro momento de la entrevista, Peña se animó a hablar sobre la posible llegada de Carrillo a Universitario. "Yo creo que no va, aunque a él le da todo igual. Yo creo que Alianza haría un esfuerzo. Sabes que el hombre le gusta sus 'chivilines'. Imagínate a Carrillo en Alianza, sería una locura. Depende de él y Alianza", agregó.

PUEDES VER: DT de Pumas lanzó frío comentario sobre la llegada de Piero Quispe a Sydney de Australia: Tenía otras opciones, pero bueno

Peña, uno de los convocados para los últimos partidos de las Eliminatorias 2026

  • Arqueros: Pedro Gallese, Carlos Cáceda, Diego Enríquez
  • Defensas: Luis Abram, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Marcos López, Miguel Trauco, Carlos Zambrano, César Inga, Oliver Sonne, Matías Lazo
  • Mediocampistas: Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Alessandro Burlamaqui, Piero Cari, Sergio Peña, Christofer Gonzales, Jesús Pretell, Renato Tapia, Jairo Concha
  • Delanteros: Joao Grimaldo, Kevin Quevedo, Luis Ramos, Andy Polo, Kenji Cabrera.
