Alineaciones de Venezuela contra Colombia por el repechaje en las Eliminatorias Sudamericanas 2026

La Vinotinto se jugará su última oportunidad para clasificar al repechaje ante los Cafeteros en casa. Conoce las alineaciones que planean ambos técnicos para este último duelo de las Eliminatorias 2026.

Venezuela y Colombia jugarán en Maturin. Foto: composición LR/AFP
Venezuela mantiene vivo el sueño de clasificar al primer Mundial de su historia. La Vinotinto viene de una dura derrota 3-0 ante Argentina en la jornada pasada, pero aún tiene opciones de acceder al repechaje, junto a Bolivia. El equipo que dirige Fernando Batista (18 unidades) supera por un punto a la Verde (17 unidades) en la tabla, por lo que parte con una ligera ventaja en este cierre del proceso clasificatorio. Colombia, por su parte, llega a este cotejo luego de una contundente victoria sobre la selección boliviana que les dio un boleto a la siguiente cita mundialista.

La principal carta de ataque de Fernando Batista en la Vinotinto sería Salomon Rondón. Por su parte, los Cafeteros contarán con el regreso de Daniel Muñoz, quien venía de ser baja por suspensión, y Kevin Castaño.

Alineaciones de Venezuela contra Colombia por las Eliminatorias 2026

Así formaría la selección venezolana en busca de su clasificación al repechaje.

  • Venezuela: Rafael Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, Christian Makoun, Cristian Cásseres, Tomás Rincón, Eduard Bello, Salomon Rondón y Jefferson Savarino. DT: Fernando Batista.

Alineaciones de Colombia contra Venezuela por las Eliminatorias 2026

  • Colombia: Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Dávinson Sánchez, Jhon Janer Lucumí, Johan Mojica, Jefferson Lerma, Kevin Castaño, Jhon Arias; Juan Fernando Quintero, Luis Díaz y Jhon Córdoba. DT: Néstor Lorenzo.

¿A qué hora juegan Venezuela vs Colombia?

El enfrentamiento entre ambas escuadras está programado para este martes 8 de septiembre en el Estadio Monumental de Maturin desde las 6.30 p. m. (hora local). En Perú, el Venezuela vs Colombia será transmitido por GOLPERU.

