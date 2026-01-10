HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alineaciones FC Barcelona vs Real Madrid: posibles formaciones del clásico por la final de la Supercopa de España

Barcelona y Real Madrid se enfrentan en una nueva edición del clásico español, esta vez por la final de la Supercopa de España 2026.

Lamine Yamal y Rodrygo se perfilan como titulares para la final. Foto: Composición LR
Lamine Yamal y Rodrygo se perfilan como titulares para la final. Foto: Composición LR

Se viene el clásico que paraliza todo el mundo. Barcelona y Real Madrid se enfrentan por la final de la Supercopa de España. En los últimos partidos entre ambos, se ha visto un poderío del conjunto 'culé', incluso ganándole finales a su eterno rival. El año pasado, los dirigidos por Hansi Flick vencieron a los madrileños en la final de la Supercopa de España y Copa del Rey. Por lo que esto será una revancha para los futbolistas de 'La Casa Blanca'.

Hay mucha expectativa para este encuentro. A pesar de tener poco tiempo bajo al mando del equipo, Xabi Alonso ya sabe lo que es ganar este tipo de partidos. El último enfrentamiento entre ambas escuadras fue por LaLiga, dando como ganador al Real Madrid por un marcador de 2-1. Los goles llegaron gracias a jugadores que pueden estar desde el arranque: Kylian Mbappé y Jude Bellingham. Fermín López descontó para el 'Barza'.

PUEDES VER: Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

lr.pe

Alineación probable del FC Barcelona

Andreas Christensen y Gavi son las bajas del cuadro 'culé' para este partido. Si bien, son jugadores que han sido importantes en el esquema del entrenador alemán, cuenta con una plantilla que le permite suplirlos de la mejor manera. Todos los demás futbolistas están aptos para la gran final.

  • García; Koundé, Cubarsí, García, Balde; de Jong, Pedri; Yamal, López, Raphinha; Torres.

Alineación probable del Real Madrid

Por el lado de Real Madrid, cuenta con dos bajas importantes por lesión: Éder Militao y Trent Alexander-Arnold. A ellos, se suma la ausencia de Brahim Díaz, debido a que está disputando la Copa Africana de Naciones junto a la selección de Marruecos. Como novedad, estaría la presencia de Kylian Mbappé, quien viajó a Arabia Saudita para sumarse al equipo.

  • Courtois; Valverde, Tchouaméni, Carreras, Mendy; Ceballos, Camavinga; Rodrygo, Bellingham, Vinicius Jr; Mbappé.

PUEDES VER: Álex Valera y su emotivo mensaje tras ganar el premio al Mejor Jugador de la Liga 1 con Universitario: "Siempre estuve en Copa Perú"

lr.pe

¿A qué hora juega FC Barcelona - Real Madrid?

El clásico español se juega este domingo 11 de enero. El horario para ver este encuentro es a partir de las 2.00 p. m. en (hora peruana). La transmisión estará a cargo de América TV (canal 4) y Movistar Deportes (canal 3 de Movistar TV).

