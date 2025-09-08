En la jornada pasada de las Eliminatorias, la selección peruana sumó un nuevo revés en su historia y quedó eliminada del Mundial 2026. En medio de este panorama, uno de los aspectos que más se analizan es sobre lo que depara a la Bicolor en el futuro en un contexto donde el recambio generacional es (casi) una obligación. Óscar Ibáñez, entrenador interino de la Blanquirroja, analizó este tema en conferencia de prensa desde la Videna y aseguró que sí hay jugadores que pueden asumir los objetivos del equipo de todos, pero que hay mucho trabajo por hacer.

El exportero peruano, quien se mantendrá al mando de Perú hasta finales de año, comentó que desde su llegada al país en 1993 hasta la actualidad se sigue hablando sobre la aparición de nuevos talentos. Óscar Ibáñez aseguró que los clubes son los que tienen que impulsar más el trabajo en menores.

Óscar Ibáñez sobre el futuro de Perú: "Los que tienen que invertir en menores son los clubes"

"Sí hay jugadores (para las próximas eliminatorias), hay que trabajar. Yo vine en agosto de 1993 a Perú y seguimos hablando del mismo tema, que hay que trabajar en menores, pero los que tienen que invertir en menores son los clubes, es importante que los clubes le den espacio a los jóvenes, si no, es difícil. Si hay jugadores, pero hay que trabajar", declaró en rueda de prensa este lunes 8 de septiembre.

Fue ahí cuando detalló la labor que ha venido realizando en estos meses en la Villa Deportiva Nacional tratando de ampliar el espectro de jugadores. Ibáñez contó que en cada fecha doble ha llamado a jóvenes de la Liga 3, Liga 2 y Liga 1 para que sean sparring de la selección peruana.

"Nosotros venimos todos los días a las 7.30 a. m. a la Videna y revisamos partidos de Liga 3, muchos de los sparring son de Liga 3, también Liga 2 y primera división. Tratamos de sacarle el máximo a cada jugador que podemos ver", acotó.

¿A qué hora juegan y dónde ver Perú vs Paraguay?

El último partido de la selección peruana en estas Eliminatorias Sudamericanas será ante la Albirroja este martes 9 de septiembre en el Estadio Nacional. El encuentro empezará desde las 6.30 p. m. (hora local) y será transmitido por América TV, ATV y Movistar Deportes.