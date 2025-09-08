Eryc Castillo reveló el peculiar motivo por el que creyó que su fichaje era por Universitario en lugar de Alianza Lima: "Pensé que era allá"
¡Pensó que llegaba a Ate! El extremo ecuatoriano, actual pieza clave de Alianza Lima, contó una peculiar anécdota antes de llegar al fútbol peruano. Además, elogió al cuadro íntimo.
Eryc Castillo se convirtió en uno de los grandes refuerzo que hizo Alianza Lima para la temporada 2025. En enero de este año, el extremo ecuatoriano llegó a La Victoria procedente de Esporte Clube Vitória. Con el pasar de los partidos, el extremo ecuatoriano se afianzó como una de las piezas claves en el esquema de Néstor Gorosito, sobre todo en la Copa Libertadores y posteriormente en la Sudamericana. En una entrevista reciente para el programa 'Enfocados', conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, la popular 'Culebra' confesó que inicialmente pensó que su fichaje sería por Universitario, el clásico rival de los íntimos.
El futbolista de 30 años reveló que pensó ello porque tiempo atrás había tenido una conversación con Fabián Bustos, quien había sido su técnico en Barcelona SC y en ese momento dirigía a Universitario en la Liga 1.
Eryc Castillo habló sobre su llegada a Alianza Lima
"Hasta enero tenía propuestas, pero no convincentes. Sabía que él (Fernando Gaibor) venía, pero nunca a dónde. Cuando lo presentaron ya supe que era a Alianza. Cuando me dicen a mí, sinceramente de corazón, Bustos, que fue entrenador mío en Barcelona SC, estaba en la 'U' y cuando me dicen ya está pensé que era para allá porque meses antes había conversado con él", contó Castillo, quien tiene contrato con los blanquiazules hasta finales del 2025.
Luego, se rindió ante Alianza Lima por la forma en que ha sido recibido. Cuando me dicen Alianza dije 'a correr me voy'. Literalmente acá me han tratado diez puntos y no tengo nada malo que decir", indicó el extremo, quien, según Franco Navarro, está próximo a renovar con Alianza Lima.
¿Cuál es el valor de Eryc Castillo?
De acuerdo a Transfermarkt, Eryc Castillo posee una cotización actual de 500 mil euros.