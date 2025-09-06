Partidos de mañana, domingo 7 de septiembre del 2025: ¿cómo ver eliminatorias UEFA y el Mundial de Vóley?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de las eliminatorias europeas 2026, así como los partidos del Mundial de Vóley Femenino 2025.
- Programación de la semifinal de Mundial de Vóley Femenino 2025: llaves y horarios definidos
- Néstor Gorosito y Rodrigo Ureña son castigados con 6 fechas tras el clásico: la dura sanción de la Comisión Disciplinaria por reincidencia
¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este domingo 7 de septiembre continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (clasificación de UEFA) y el Mundial de Vóley Femenino 2025, por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Por las eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026, la España de Lamine Yamal y la Turquía de Arda Güler protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 2 en la fase de grupos. En el Mundial de Vóley Femenino 2025, Turquía e Italia definen al campeón, en tanto que Brasil y Japón jugarán por el premio consuelo del tercer lugar.
Partidos de mañana, eliminatorias europeas
- Alemania vs Irlanda del Norte
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Bélgica vs Kazajistán
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Polonia vs Finlandia
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: Disney Plus
- Turquía vs España
- Hora: 1.45 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de mañana, Mundial de Vóley Femenino 2025
- Japón vs Brasil (tercer puesto)
- Hora: 3.30 a. m.
- Canal: DSports
- Turquía vs Italia (final)
- Hora: 7.30 a. m.
- Canal: DSports, Latina.
Partidos de mañana, Liga 2 de Perú
- Cantolao vs San Martín
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: YouTube (ATV Deportes, FPF, Depormatch)
- Comerciantes FC vs San Marcos
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: YouTube (FPF, Depormatch)
- Carlos A. Mannucci vs Tacna Heroica
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: YouTube (FPF, Depormatch).
Partidos de mañana, Liga BetPlay de Colombia
- América de Cali vs Deportivo Cali
- Hora: 4.10 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol
- Independiente Medellín vs Atlético Nacional
- 6.20 p. m.
- Canal: Win+ Fútbol.