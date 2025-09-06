Partidos de mañana, domingo 7 de septiembre del 2025: ¿cómo ver eliminatorias UEFA y el Mundial de Vóley?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de mañana? | Este domingo 7 de septiembre continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Europa (clasificación de UEFA) y el Mundial de Vóley Femenino 2025, por las señales de canales como ESPN, DSports o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Por las eliminatorias de la UEFA al Mundial 2026, la España de Lamine Yamal y la Turquía de Arda Güler protagonizarán el partido más atractivo de la fecha 2 en la fase de grupos. En el Mundial de Vóley Femenino 2025, Turquía e Italia definen al campeón, en tanto que Brasil y Japón jugarán por el premio consuelo del tercer lugar.

Partidos de mañana, eliminatorias europeas

Alemania vs Irlanda del Norte

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus

Bélgica vs Kazajistán

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus

Polonia vs Finlandia

Hora: 1.45 p. m.

Canal: Disney Plus

Turquía vs España

Hora: 1.45 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de mañana, Mundial de Vóley Femenino 2025

Japón vs Brasil (tercer puesto)

Hora: 3.30 a. m.

Canal: DSports

Turquía vs Italia (final)

Hora: 7.30 a. m.

Canal: DSports, Latina.

Partidos de mañana, Liga 2 de Perú

Cantolao vs San Martín

Hora: 11.00 a. m.

Canal: YouTube (ATV Deportes, FPF, Depormatch)

Comerciantes FC vs San Marcos

Hora: 3.00 p. m.

Canal: YouTube (FPF, Depormatch)

Carlos A. Mannucci vs Tacna Heroica

Hora: 7.00 p. m.

Canal: YouTube (FPF, Depormatch).

Partidos de mañana, Liga BetPlay de Colombia