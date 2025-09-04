HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Diego Rebagliati deja duro comentario sobre idea de que Perú "no podrá superar" a Paolo Guerrero: "No estamos para extrañar a nadie"

En la antesala del Perú vs Uruguay, Rebagliati analizó la poca cuota goleadora de los delanteros en estas clasificatorias y se mostró en contra de esta idea de que la selección peruana extrañará a algún jugador.

Perú se ubica penúltimo en la tabla. Foto: composición LR
Perú se ubica penúltimo en la tabla. Foto: composición LR

La selección peruana afrontará su penúltimo partido de las Eliminatorias 2026 ante Uruguay este jueves 4 de septiembre. La Bicolor se aferrar a las pocas posibilidades que tiene para alcanzar puesto de repechaje y espera no solo dar el golpe en el Estadio Centenario, sino una caída de Venezuela ante Argentina. En la previa de este partido, Diego Rebagliati analizó la falta de gol que ha tenido el equipo de todos en este proceso clasificatorio y aseguró que es erróneo pensar que se extrañará a Paolo Guerrero o algún otro delantero.

El comunicador argumentó que la selección peruana no está para extrañar a un atacante específico, pues los últimos goles de Perú han sido convertidos por defensas y no por delanteros.

'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: 'Se dio una situación incómoda'

lr.pe

Diego Rebagliati y su opinión sobre la falta de gol en Perú

"Es un poco irónico, pero se habla de muchas ausencias de Perú en ataque. Sin embargo, en una clasificatoria donde el único gol de un delantero peruano fue el de Paolo contra Bolivia en 16 partidos, decir que vamos a extrañar a un delantero me parece que es un error. No estamos para extrañar a nadie, más allá del problema colectivo que ha tenido el equipo, en lo individual ningún futbolista dio soluciones. La solución en material del gol se encontró en la zona defensiva. Un equipo que solo ha hecho 6 goles en 16 partidos está claro que no merece ir al Mundial, no merece clasificar", dijo en Movistar Deportes.

¡Renato Tapia es baja! Óscar Ibáñez dejo afuera de lista a 4 jugadores en Perú para vital partido contra Uruguay por las Eliminatorias 2026

lr.pe

Alineaciones confirmadas del Perú vs Uruguay por las Eliminatorias

  • Perú: Pedro Gallese, Luis Advíncula, Renzo Garcés, Luis Abram, Marcos López, Erick Noriega, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzáles, Kevin Quevedo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.
  • Uruguay: Sergio Rochet; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathias Olivera, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Rodrigo Aguirre y Brian Rodríguez.
