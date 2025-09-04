Hoy Perú se medirá ante Uruguay por las Eliminatorias 2025, en un duelo que promete ser emocionante. La Bicolor llega con la obligación de sumar en el mítico Centenario de Montevideo, mientras que muchos hinchas esperan ver caras nuevas desde el arranque.

Uno de ellos fue el periodista Diego Rebagliati, quien en la transmisión del programa 'Denganche' expresó su deseo de ver a un jugador de Alianza Lima teniendo minutos en este encuentro. Consultado sobre a quién le gustaría ver frente a los charrúas, señaló a Piero Cari, destacándolo como una de las apariciones más importantes del fútbol peruano en los últimos tiempos.

Diego Rebagliati sobre Piero Cari

“El jugador que más me gustaría ver en Perú es Piero Cari. Me parece la aparición más importante del fútbol peruano en los últimos dos años de mitad de cancha para adelante”, señaló Rebagliati.

Asimismo, mencionó a otro talento nacional: “Kenji Cabrera también me encanta, pero incluso por su biotipo, Cari tiene la posibilidad de convertirse en un jugador mucho más importante”, agregó.

Programación de las Eliminatorias 2025

Paraguay vs Ecuador | Estadio Defensores del Chaco

| Estadio Defensores del Chaco Argentina vs Venezuela | Estadio Monumental de Buenos Aires

| Estadio Monumental de Buenos Aires Uruguay vs Perú | Estadio Centenario de Montevideo

| Estadio Centenario de Montevideo Colombia vs Bolivia | Estadio Metropolitano de Barranquilla

| Estadio Metropolitano de Barranquilla Brasil vs Chile | Estadio Maracaná.

Tabla de posiciones de las Eliminatorias 2026

La selección peruana se encuentra en el noveno puesto de la tabla de posiciones, mientras que la selección uruguaya está en el puesto cuatro.