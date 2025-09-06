HOYSuscripcion LR Focus

México vs Japón EN VIVO por partido amistoso fecha FIFA: horarios y canales para ver partido

Hirving 'Chucky' Lozano, destacado en la MLS, vuelve a la convocatoria de México. El técnico Javier Aguirre lo considera clave en la preparación del equipo para la próxima Copa del Mundo.

México se enfrenta a Japón en un partido amistoso FIFA. Foto: ESPN
México se enfrenta a Japón en un partido amistoso FIFA. Foto: ESPN

La selección mexicana protagonizará un partidazo ante Japón, este 6 de septiembre en Oakland, correspondiente a un amistoso internacional FIFA. Ambos equipo quieren prepararse de la mejor manera para el Mundial 2026. Los 'aztecas' se prepara para esta Fecha FIFA con dos partidos programados contra importantes rivales asiáticos, comenzando con Japón.

Asimismo, el compromiso amistoso marcará el regreso de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien se encuentra en un excelente estado de forma en la MLS, jugando para el San Diego FC. Su buen rendimiento ha llevado al técnico Javier Aguirre a incluirlo nuevamente en la convocatoria.

lr.pe

¿A qué hora juega México vs Japón por amistoso fecha FIFA?

El encuentro se disputará este sábado 6 de septiembre a las 9:00 pm (Hora peruana). La República Deportes te juega los horarios oficiales para no te pierdas este atractivo amistoso desde diferentes zonas del mundo.

  • Argentina: 10:00 pm
  • México: 8:00 pm
  • Colombia: 9:00 pm
  • Estados Unidos: 11:00 pm

¿Dónde ver México vs Japón por amistoso internacional?

El partido amistoso entre la Selección Mexicana y Japón será transmitido a través de múltiples plataformas, asegurando que los aficionados puedan seguir cada momento del encuentro. En televisión abierta los espectadores podrán sintonizar Televisa, Univisión y TV Azteca. Además, los fanáticos tendrán la opción de verlo en streaming a través de ViX Premium y TDUN.

lr.pe

Alineaciones posibles para el partido amistoso entre México vs Japón

El conjunto liderado por Javier Aguirre busca continuar evaluando a sus jugadores y perfeccionando su estilo de juego. Por su parte, la selección japonesa, ya clasificada para la próxima Copa del Mundo, aprovechará este enfrentamiento de alto nivel para mantener su ritmo competitivo.

  • México: Luis Malagón, Jesús Gallardo, Johan Vasquez, César Montes, Jorge Sánchez, Marcel Ruiz, Edson Álvarez, Gil Mora, Alexis Vega, Raúl Jiménez y Roberto Alvarado.
  • Japón: Keisuke Osako, Taiyō Koga,Hayato Araki, Tomoya Ando, Yūki Sōma, Hayao Kawabe, Hayao Kawabe, Shō Inagaki, Henry Heroki Mochizuki, Taisei Miyashiro, Ryō Germain y Yuki Kakita.

lr.pe

Historial entre México y Japón

Ambas escuadras se enfrentaron 7 veces entre partidos amistosos y oficiales con una saldo favorable a los 'aztecas, ya que ganaron 6 veces, perdieron 1 vez ante los nipones. A ellos se suma, 15 goles marcados para los latinos y 7 metieron los asiáticos.

lr.pe

Pronóstico México vs Japón

Según las cuotas de las principales casas de apuestas, el triunfo del elenco norteamericano paga 6.00. Mientras la victoria del conjunto nipón llega al 2.62. El reparto de puntos se sitúa en una cuota de 3.50.

  • Triunfo de México: 2.40
  • Triunfo de Japón: 2.62
  • Empate: 3.50
