La polémica de los últimos días giró en torno a la pelea entre Hernán Barcos y Álex Valera en el clásico. Días después, esta se avivó con las declaraciones de Jean Ferrari, en las que comentaba que el delantero de Alianza Lima se equivocó con su accionar postpartido. En medio de este contexto, varias personalidades allegadas al deporte salieron al frente. Uno de los que tomó la palabra fue Jorge Zúñiga, actual presidente de Aliancistas por el Perú.

En diálogo con TV Perú Deportes, Zúñiga calificó las palabras de Ferrari como desafortunadas debido a su nuevo puesto en la FPF. Asimismo, se tomó un tiempo para hablar sobre los códigos en el fútbol, término que sido abordado después de la pelea entre Barcos y Valera.

Zúñiga opina sobre las declaraciones de Ferrari tras el clásico

"Creo que todos nos dimos cuenta de que cometió una actitud indebida al momento de pronunciarse. Su función es velar por la selección peruana de fútbol. Todos hemos visto que su intervención fue desafortunada. No tengo más que decir", dijo sobre las palabras de Ferrari.

Además, señaló que no todos tienen códigos en el fútbol. "Estuve en el Clásico y, como muchos, vi un partido muy cerrado. Sobre el incidente entre Barcos y Valera, acá se habla mucho de códigos, pero lamentablemente quienes los exigen también han tenido incidentes respecto a esos códigos. Para hablar de códigos, primero hay que cumplirlos", complementó.

Zúñiga habla sobre las sanciones que pidió Universitario

A lo largo de la semana, Universitario pidió sancionar a 4 integrantes de Alianza Lima por "acciones provocadoras" durante el clásico en el Estadio Monumental. Sobre estema, Zúñiga emitió su postura.

"Más allá de ese tipo de sanciones, lo que realmente me preocupa es la violencia ocurrida en los alrededores del estadio Monumental. Nos preocupa más el bienestar de los vecinos. Ese es un tema mucho más importante que un reclamo por una seña hecha por determinada persona. Estas cosas resultan insignificantes frente a los verdaderos problemas que debemos enfrentar", recalcó.