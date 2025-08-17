HOYSuscripcion LR Focus

Edwin Oviedo recordó en una reciente entrevista con 'El Cuto' Guadalupe la histórica venta de Luis 'El Pana' Tejada al Toluca, la transferencia más cara en la historia del Juan Aurich

Edwin Oviedo recordó la histórica venta de Luis 'El Pana' Tejada al Toluca y compartió anécdotas de su paso por Juan Aurich y la FPF.

En la reciente edición del programa ‘La Fe del Cuto’, Edwin Oviedo, expresidente de la Federación Peruana de Fútbol, recordó la transferencia más cara en la historia del Juan Aurich: la del delantero panameño Luis ‘El Pana’ Tejada al Toluca de México. Este traspaso se convirtió en un hito para el club norteño y aún es recordado por los hinchas.

Oviedo relató que en 2012, tras coronarse campeón con Tejada como máximo goleador, recibió una llamada del Toluca solicitando un préstamo con opción de compra. “Dije que no”, confesó el exdirectivo, dejando claro que quería asegurar un acuerdo favorable para el club y el jugador.

Edwin Oviedo revela la venta histórica de Luis ‘El Pana’ Tejada al Toluca

El exdirigente explicó que planteó dos alternativas al equipo mexicano: un pago de 1 millón 200 mil dólares al contado o agregarle 500 mil adicionales al precio original si Tejada superaba cierta cuota de goles. Finalmente, los aztecas eligieron la primera opción, y ‘El Pana’ ayudó al Toluca a llegar a la final del torneo nacional de México frente al América, uno de los equipos más grandes de ese país.

Oviedo destacó la importancia de esta transferencia: "Fue un gran acierto por parte de los dirigentes del Toluca y para nosotros fue un ingreso impresionante. Nunca habíamos transferido a un jugador por esa cantidad", subrayando el impacto histórico de la operación para el Juan Aurich.

Edwin Oviedo recuerda anécdotas de su vida y su etapa como directivo en ‘La Fe del Cuto’

Además, el exdirectivo recordó otros momentos de su gestión, incluyendo sus inicios en ‘La Parada’, la salida de Luis Guadalupe del Juan Aurich y las reacciones intensas del entrenador Juan Reynoso cuando dirigía al club del norte. Estas anécdotas revelan la cercanía de Oviedo con la vida cotidiana del equipo y su influencia en decisiones clave.

Edwin Oviedo estuvo al frente del Juan Aurich entre 2008 y 2015, y luego dirigió la Federación Peruana de Fútbol de 2015 a 2018. Su gestión se caracterizó por decisiones trascendentales, como el traspaso de Tejada, que dejaron huella tanto en el club chiclayano como en el fútbol peruano.

