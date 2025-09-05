HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10
'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     'Monstruo' ordenó asesinar cantantes previo a ataque a Armonía 10     
Deportes

Marcelo Bielsa contundente tras golear 3-0 a la selección peruana y dejarlos fuera del Mundial 2026: "Buena forma de clasificar"

El experimentado entrenador analizó lo que fue la victoria contra Perú que selló la clasificación de Uruguay al Mundial por quinta vez consecutiva.

Uruguay sumó 27 puntos en la tabla tras 17 jornadas jugadas. Foto: composición LR/AFP
Uruguay sumó 27 puntos en la tabla tras 17 jornadas jugadas. Foto: composición LR/AFP

Perú le dijo adiós al sueño mundialista por segunda vez consecutiva tras la histórica clasificación a Rusia 2018. El equipo de todos, con una actuación más que discreta, no pudo ante Uruguay por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026 y perdió 3-0. Rodrigo Aguirre adelantó a los locales en el primer tiempo, y después Giorgian Da Arrascaeta y Federico Viñas sellaron el triunfo en la etapa complementaria. En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa, entrenador principal de la Celeste, se pronunció sobre lo que fue la actuación de su equipo.

El veterano estratega de 70 años se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y aseguró que es una manera correcta de conseguir un boleto a la próxima cita mundialista. Bielsa destacó, también, la actuación individual y colectiva de su equipo.

PUEDES VER: ¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: 'Deben hacerse cargo los que toman decisiones'

lr.pe

Marcelo Bielsa tras el Perú vs Uruguay: "El juego ofensivo del equipo fue bueno"

"Estoy conforme con el partido en general. Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales tuvieron puntos altos. Creamos ocasiones, convertimos 3 goles, había mucha gente en el estadio, qué suerte que la actuación fue, no sé cómo calificarla, pero valiosa para el público", declaró ante los medios.

Por otro lado, destacó el estado del césped del Estadio Centenario, lo que hizo que el juego se desarrollara sin pausas. Cabe precisar que con este triunfo, Uruguay enlazó cinco clasificaciones seguidas a un Mundial por primera vez en su basta historia.

"Una cosa para resaltar que ha sido una mejora para el partido de hoy fue el estado del campo, que permitió que el juego fuera rápido, facilitó la creación ofensiva. En líneas generales muy contento por todo", acotó.

PUEDES VER: Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: 'Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión'

lr.pe

Próximo partido de Uruguay

La Celeste visitara a Chile, que ya está eliminado desde hace dos partidos, en Santiago por la fecha 18 de las clasificatorias sudamericanas. El partido se jugará el martes 9 de septiembre desde la 6.30 p.m. (hora de local).

Notas relacionadas
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS
Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

LEER MÁS
Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

Perú se despide del mundial: los memes más crueles tras la derrota contra Uruguay en Eliminatorias

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

LEER MÁS
¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

¿Dardo a Agustín Lozano? Marcos López y su dura crítica tras eliminación de Perú del Mundial: "Deben hacerse cargo los que toman decisiones"

LEER MÁS
Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

Fleischman dejó inesperado comentario sobre suplencia de Oliver Sonne en Perú y titularidad de Advíncula: "Tengo derecho a sospechar que..."

LEER MÁS
Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: "Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión"

Prensa chilena le deja su 'chiquita' a Gorosito tras clasificación de la U de Chile: "Alianza Lima no tiene ni 'pito' en esta discusión"

LEER MÁS
Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

LEER MÁS
Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

Independiente pediría la suspensión del Alianza Lima vs U. de Chile: club argentino busca apelar fallo de Conmebol

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota