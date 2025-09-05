Perú le dijo adiós al sueño mundialista por segunda vez consecutiva tras la histórica clasificación a Rusia 2018. El equipo de todos, con una actuación más que discreta, no pudo ante Uruguay por la jornada 17 de las Eliminatorias 2026 y perdió 3-0. Rodrigo Aguirre adelantó a los locales en el primer tiempo, y después Giorgian Da Arrascaeta y Federico Viñas sellaron el triunfo en la etapa complementaria. En conferencia de prensa, Marcelo Bielsa, entrenador principal de la Celeste, se pronunció sobre lo que fue la actuación de su equipo.

El veterano estratega de 70 años se mostró conforme con el rendimiento de sus dirigidos y aseguró que es una manera correcta de conseguir un boleto a la próxima cita mundialista. Bielsa destacó, también, la actuación individual y colectiva de su equipo.

Marcelo Bielsa tras el Perú vs Uruguay: "El juego ofensivo del equipo fue bueno"

"Estoy conforme con el partido en general. Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales tuvieron puntos altos. Creamos ocasiones, convertimos 3 goles, había mucha gente en el estadio, qué suerte que la actuación fue, no sé cómo calificarla, pero valiosa para el público", declaró ante los medios.

Por otro lado, destacó el estado del césped del Estadio Centenario, lo que hizo que el juego se desarrollara sin pausas. Cabe precisar que con este triunfo, Uruguay enlazó cinco clasificaciones seguidas a un Mundial por primera vez en su basta historia.

"Una cosa para resaltar que ha sido una mejora para el partido de hoy fue el estado del campo, que permitió que el juego fuera rápido, facilitó la creación ofensiva. En líneas generales muy contento por todo", acotó.

Próximo partido de Uruguay

La Celeste visitara a Chile, que ya está eliminado desde hace dos partidos, en Santiago por la fecha 18 de las clasificatorias sudamericanas. El partido se jugará el martes 9 de septiembre desde la 6.30 p.m. (hora de local).