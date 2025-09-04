Francia vs Ucrania por las Eliminatorias UEFA:¿ a qué hora y donde ver el partido?
Francia y Ucrania debutarán en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Ambas naciones se encuentran en el grupo D.
- Perú vs Uruguay HOY EN VIVO: alineaciones, hora y canal de TV para ver partido de las Eliminatorias 2026
- Argentina vs Venezuela HOY EN VIVO: ¿a qué hora juegan y dónde ver el partido por las Eliminatorias 2026?
La selección francesa enfrentará a Ucrania en el Estadio Municipal de Breslavia por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Ambos conjuntos, integrantes del grupo D, harán su debut en esta fase. En el equipo local destacan Illia Zabarnyi y Artem Dovbyk como piezas claves, además de contar con jugadores de peso como Oleksandr Zinchenko y Viktor Tsyhankov.
Por su parte, Francia llega con Kylian Mbappé como figura principal, acompañado por otros nombres importantes como Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram. Se espera un partidazo de principio a fin, con ambas emociones para cada conjunto.
PUEDES VER: Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE
¿A qué hora juega Francia vs Ucrania?
El partido en territorio peruano se jugará a las 1.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para lo demás países sudamericanos.
- Perú: 1.30 p.m.
- Colombia: 1.30 p.m.
- Ecuador: 1.30 p.m.
- Bolivia: 2.30 p.m.
- Venezuela: 2.30 p.m.
- Chile: 3.30 p.m.
- Paraguay: 3.30 p.m.
- Argentina: 3.30 p.m.
- Uruguay: 3.30 p.m.
- Brasil: 3.30 p.m.
¿Dónde ver Francia vs Ucrania?
El encuentro podrá seguirse desde la señal de Disney+ y ESPN. Además, todas las novedades del encuentro podrás seguir aquí en La República Deportes.
PUEDES VER: [Venevisión] Juego de la Vinotinto vs Argentina EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 online GRATIS
Francia vs Ucrania: posibles alineaciones
Ucrania
- Portero: Riznyk
- Defensas: Zinchenko, Mykolenko, Zbarnyi, Tymchyk
- Centrocampistas: Shaparenko, Ocheretko, Yarmolyuk
- Delanteros: Tsygankov, Dovbyk, Yaremchuk
Francia
- Portero: Maignan
- Defensas: Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Digne
- Centrocampistas: Doué, Tchouaméni, Rabiot, Thuram, Dembélé
- Delantero: Mbappé
Últimos partidos de Francia y Ucrania
- Ucrania vs Francia | 1-1 | 04.09.21
- Francia vs Ucrania | 1-1 | 24.03.21
- Francia vs Ucrania | 7-1 | 07.10.20
- Francia vs Ucrania | 3-0 | 19.11.13
- Ucrania vs Francia | 2-0 | 15.11.13