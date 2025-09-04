HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Francia vs Ucrania por las Eliminatorias UEFA:¿ a qué hora y donde ver el partido?

Francia y Ucrania debutarán en las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Ambas naciones se encuentran en el grupo D.

Francia y Ucrania EN VIVO por las Eliminatorias. Foto: composición LR/ Gerson Cardoso
Francia y Ucrania EN VIVO por las Eliminatorias. Foto: composición LR/ Gerson Cardoso

La selección francesa enfrentará a Ucrania en el Estadio Municipal de Breslavia por las Eliminatorias rumbo a la Copa del Mundo. Ambos conjuntos, integrantes del grupo D, harán su debut en esta fase. En el equipo local destacan Illia Zabarnyi y Artem Dovbyk como piezas claves, además de contar con jugadores de peso como Oleksandr Zinchenko y Viktor Tsyhankov.

Por su parte, Francia llega con Kylian Mbappé como figura principal, acompañado por otros nombres importantes como Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé y Marcus Thuram. Se espera un partidazo de principio a fin, con ambas emociones para cada conjunto.

PUEDES VER: Perú vs Uruguay EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 vía América TV: hora, alineaciones y cómo ver la transmisión por TV y ONLINE

lr.pe

¿A qué hora juega Francia vs Ucrania?

El partido en territorio peruano se jugará a las 1.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista para lo demás países sudamericanos.

  • Perú: 1.30 p.m.
  • Colombia: 1.30 p.m.
  • Ecuador: 1.30 p.m.
  • Bolivia: 2.30 p.m.
  • Venezuela: 2.30 p.m.
  • Chile: 3.30 p.m.
  • Paraguay: 3.30 p.m.
  • Argentina: 3.30 p.m.
  • Uruguay: 3.30 p.m.
  • Brasil: 3.30 p.m.

¿Dónde ver Francia vs Ucrania?

El encuentro podrá seguirse desde la señal de Disney+ y ESPN. Además, todas las novedades del encuentro podrás seguir aquí en La República Deportes.

PUEDES VER: [Venevisión] Juego de la Vinotinto vs Argentina EN VIVO HOY por Eliminatorias 2026 online GRATIS

lr.pe

Francia vs Ucrania: posibles alineaciones

Ucrania

  • Portero: Riznyk
  • Defensas: Zinchenko, Mykolenko, Zbarnyi, Tymchyk
  • Centrocampistas: Shaparenko, Ocheretko, Yarmolyuk
  • Delanteros: Tsygankov, Dovbyk, Yaremchuk

Francia

  • Portero: Maignan
  • Defensas: Koundé, Upamecano, Lucas Hernández, Digne
  • Centrocampistas: Doué, Tchouaméni, Rabiot, Thuram, Dembélé
  • Delantero: Mbappé

Últimos partidos de Francia y Ucrania

  • Ucrania vs Francia | 1-1 | 04.09.21
  • Francia vs Ucrania | 1-1 | 24.03.21
  • Francia vs Ucrania | 7-1 | 07.10.20
  • Francia vs Ucrania | 3-0 | 19.11.13
  • Ucrania vs Francia | 2-0 | 15.11.13
