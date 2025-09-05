HOYSuscripcion LR Focus

DT de Paraguay no se conforma con la clasificación al Mundial y ya tiene en la mira a Perú: "Queremos tener un mejor ranking FIFA"

El técnico Gustavo Alfaro recordó que los guaraníes nunca han ganado en Lima, por lo cual se propuso como nuevo objetivo conseguir un resultado histórico en la última fecha de eliminatorias.

Gustavo Alfaro ya enfrentó a Perú dos veces, como DT de Ecuador, pero no le pudo ganar. Foto: composición de LR/APF
Con su clasificación al Mundial 2026, la selección paraguaya romperá una mala racha de 16 años sin acudir a una Copa del Mundo. En este 'renacer' de los guaraníes, gran parte del mérito lo tiene el entrenador Gustavo Alfaro, quien tomó al equipo cuando pasaba por un mal momento en las eliminatorias y logró enderezar su camino.

El final de este exitoso proceso clasificatorio para la Albirroja será frente a Perú, rival al que nunca pudo vencer como visitante por eliminatorias. Para Alfaro, sin embargo, será una oportunidad perfecta de hacer historia, pensando también en mejorar su ubicación en el ranking FIFA para el sorteo del Mundial.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre el Perú vs Paraguay?

"Nunca le ganamos a Perú en Lima. Queremos tener un mejor ranking FIFA y seguir creciendo. Ahora empieza otro tipo de búsqueda", declaró el estratega argentino al final del empate frente a Ecuador que selló la clasificación de Paraguay.

Actualmente, la Albirroja se ubica en el puesto 43 del ranking, curiosamente uno por debajo de la Bicolor pese a que la escuadra incaica ya está eliminada. A nivel de la Conmebol, está en el séptimo lugar, por delante de Venezuela, Chile y Bolivia.

¿Cómo va el historial de Paraguay contra Perú por eliminatorias?

Por eliminatorias sudamericanas, Paraguay ha jugado de visita contra Perú en ocho oportunidades y nunca le pudo ganar. Los mejores resultados que obtuvo fueron dos empates, mientras que en los seis partidos restantes perdió.

  • Perú 2-0 Paraguay | Eliminatorias Qatar 2022
  • Perú 1-0 Paraguay | Eliminatorias Rusia 2018
  • Perú 2-0 Paraguay | Eliminatorias Brasil 2014
  • Perú 0-0 Paraguay | Eliminatorias Sudáfrica 2010
  • Perú 4-1 Paraguay | Eliminatorias Alemania 2006
  • Perú 2-0 Paraguay | Eliminatorias Corea-Japón 2002
  • Perú 1-0 Paraguay | Eliminatorias Francia 1998
  • Perú 2-2 Paraguay | Eliminatorias USA 1994.

¿Cuándo juega Perú vs Paraguay?

El partido Perú vs Paraguay, por la fecha 18 de las eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, se jugará el martes 9 de septiembre. El Estadio Nacional de Lima albergará este cotejo, a partir de las 6.30 p. m. (hora peruana) y 8.30 p. m. (horario paraguayo).

