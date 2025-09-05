HOYSuscripcion LR Focus

14 vehículos chocan en cadena en Pasamayo
Así fue la silenciosa llegada de jugadores de Perú al país tras caer goleados ante Uruguay y quedar eliminados del Mundial 2026

La selección peruana se quedó sin chances de pelear una clasificación al Mundial 2026 tras sumar su novena derrota en 17 partidos.

Perú se ubica noveno en la tabla con 12 puntos. Foto: composición LR/captura de América TV
Perú sufrió un nuevo revés en un proceso clasificatorio y se volvió a quedar sin Mundial. En Montevideo, la Bicolor perdió 3-0 por la penúltima jornada de las Eliminatorias 2026 y puso fin de manera definitiva a sus aspiraciones de llegar a la siguiente edición de la Copa del Mundo. Aunque había cierta esperanza de dejar una impresión positiva, pese a estar prácticamente fuera de carrera, la selección peruana tuvo un desempeño discreto y se despidió sin marcar goles como visitante en unas eliminatorias, algo que nunca había ocurrido en su historia.

Tras la dura derrota en el Estadio Centenario, la delegación volvió al país este viernes 5 de septiembre. El plantel arribó a la ciudad en la madrugada y en horas de la mañana los jugadores llegaron al hotel e concentración con miras a lo que será la última fecha ante Paraguay, en el Estadio Nacional.

Delegación de Perú llegó al hotel de concentración tras eliminación del Mundial 2026

América Deportes, al igual que otros medios deportivos del país, llegó hasta el hotel donde volverá a concentrar la Blanquirroja y captó la llegada de jugadores como Marcos López, Luis Abram, Erick Noriega, Jairo Concha, Alessandro Burlamaqui, Renzo Garcés, Christofer Gonzáles, entre otros.

El elenco incaico cerrará su participación en este proceso clasificatorio ante Paraguay el próximo martes 9 de septiembre. El encuentro se jugará a partir de las 6.30 p. m. (hora local) en el Estadio Nacional.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026 tras la fecha 17

Perú registró su novena derrota en lo que va de las clasificatorias. Además, suma seis empates y dos victorias. Con estos resultados, la selección peruana se quedó en la penúltima casilla con 12 puntos.

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
