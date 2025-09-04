La selección peruana sumó otro fracaso en un proceso clasificatorio. Perú no pudo dar el golpe en el Estadio Centenario y perdió 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2026, resultado que fulminó sus esperanzas de clasificar al próximo Mundial. Rodrigo Aguirre, Giorgian Da Arrascaeta y Federico Viñas anotaron para la Celeste, que sumó 27 puntos y se ubicó en la tercera casilla de la tabla. Tras el partido, Yoshimar Yotún, quien regresó a la titularidad con la Bicolor después de mucho tiempo, se pronunció a ras de cancha.

En declaraciones para medios peruanos post derrota, el jugador de Sporting Cristal, capitán mientras estuvo en cancha, reconoció el momento complicado que atraviesa el plantel tras no poder lograr el objetivo.

Yoshimar Yotún se pronunció tras el Perú vs Uruguay

"Un momento difícil. Jugaron chicos que van a estar muchos años en la seleción. Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha. A los debutantes y jóvenes los vi bien, porque es un momento complicado, no es un momento fácil para los que quizá no tienen tanto recorrido. Hoy hicieron un gran partido, así que felicitarlos. Hay que mirar hacia adelante, ahora queda un partido en casa, tratar de terminarlo de la mejor manera y poder darle una victoria a la gente en esta última fecha. Todo es difícil porque no esperábamos recibir 3 goles, el equipo jugó por momentos bastante bien, pero enfrentamos a un equipo dificil. Hay que seguir trabajando, hay muchas cosas positivas", declaró para los medios peruanos.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026