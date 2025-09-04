HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026
Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     Sin Perú, así va la clasificación al Mundial 2026     
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"
Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     Martín Vizcarra: "No me voy a fugar, no me voy a asilar"     
Deportes

Yoshimar Yotún deja doloroso mensaje tras goleada de Uruguay y eliminación de Perú del Mundial: "Todo es difícil"

El volante de la selección peruana, quien fue titular ante Uruguay, se pronunció a ras de cancha tras concretarse la eliminación de la Bicolor en la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026.

Yoshimar Yotún fue titular en la derrota de Perú ante Uruguay. Foto: captura de Movistar Deportes
Yoshimar Yotún fue titular en la derrota de Perú ante Uruguay. Foto: captura de Movistar Deportes

La selección peruana sumó otro fracaso en un proceso clasificatorio. Perú no pudo dar el golpe en el Estadio Centenario y perdió 3-0 ante Uruguay por las Eliminatorias 2026, resultado que fulminó sus esperanzas de clasificar al próximo Mundial. Rodrigo Aguirre, Giorgian Da Arrascaeta y Federico Viñas anotaron para la Celeste, que sumó 27 puntos y se ubicó en la tercera casilla de la tabla. Tras el partido, Yoshimar Yotún, quien regresó a la titularidad con la Bicolor después de mucho tiempo, se pronunció a ras de cancha.

En declaraciones para medios peruanos post derrota, el jugador de Sporting Cristal, capitán mientras estuvo en cancha, reconoció el momento complicado que atraviesa el plantel tras no poder lograr el objetivo.

PUEDES VER: 'Chicho' Salas rompe su silencio y desmiente a Paolo Guerrero tras polémico cruce en César Vallejo: 'Se dio una situación incómoda'

lr.pe

Yoshimar Yotún se pronunció tras el Perú vs Uruguay

"Un momento difícil. Jugaron chicos que van a estar muchos años en la seleción. Nos vamos tristes porque no pudimos darle al pueblo peruano lo que tanto queríamos, pero nos vamos tranquilos porque dejamos todo en la cancha. A los debutantes y jóvenes los vi bien, porque es un momento complicado, no es un momento fácil para los que quizá no tienen tanto recorrido. Hoy hicieron un gran partido, así que felicitarlos. Hay que mirar hacia adelante, ahora queda un partido en casa, tratar de terminarlo de la mejor manera y poder darle una victoria a la gente en esta última fecha. Todo es difícil porque no esperábamos recibir 3 goles, el equipo jugó por momentos bastante bien, pero enfrentamos a un equipo dificil. Hay que seguir trabajando, hay muchas cosas positivas", declaró para los medios peruanos.

Tabla de posiciones Eliminatorias 2026

PuestoEquiposPJPGPEPPDFPuntos
1Argentina1712232238
2Brasil17845628
3Uruguay177641027
4Ecuador17782826
5Colombia17674725
6Paraguay17674325
7Venezuela17467-718
8Bolivia175210-1917
9Perú17269-1412
10Chile172411-1610
Notas relacionadas
Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

LEER MÁS
Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS
Paraguay y Ecuador clasifican al Mundial 2026 tras empatar en el Estadio Defensores del Chaco

Paraguay y Ecuador clasifican al Mundial 2026 tras empatar en el Estadio Defensores del Chaco

LEER MÁS
Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

Chile vs Brasil EN VIVO por Eliminatorias 2026 vía Chilevisión Globo Movistar Deportes

LEER MÁS
Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

Ecuador vs Paraguay HOY EN VIVO por Eliminatorias: hora y canal para ver el importante partido por la clasificación al Mundial

LEER MÁS
Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

Colombia vs Bolivia HOY EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias 2026?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Perú suma otro fracaso y verá el Mundial 2026 por TV: cayó 3-0 ante Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS
Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

Independiente arremete contra Conmebol y la U. de Chile tras fallo que lo descalifica de Copa Sudamericana: "Ganaron los violentos"

LEER MÁS
¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

¡Alianza Lima jugará contra la U. de Chile! Conmebol confirmó su fallo para cuartos de final de la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

Eliminatorias 2025 en Sudamérica: tabla de posiciones, estadios y horarios de partidos por la fecha 17

LEER MÁS
Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

Con show de Lionel Messi, Argentina goleó a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias

LEER MÁS
'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán tras acusarlo de sacar a Wilmer Aguirre de Alianza Lima: "Confundió la amistad"

'Chicho' Salas le responde a Jefferson Farfán tras acusarlo de sacar a Wilmer Aguirre de Alianza Lima: "Confundió la amistad"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Deportes

Canal confirmado de Argentina contra Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026

Canal de Perú contra Uruguay por la penúltima fecha de las Eliminatorias 2026: ¿dónde ver ONLINE?

Argentina vs Venezuela: día, hora y canal de partido por Eliminatorias en el Monumental

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota