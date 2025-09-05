HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Marruecos arrolla en las eliminatorias y se convierte en la primera selección africana en clasificar al Mundial 2026

El combinado norafricano, que fue la sorpresa en Qatar 2022, se aseguró un boleto a su tercera Copa del Mundo consecutiva tras sumar puntaje perfecto en su grupo de eliminatorias.

Marruecos jugará también el Mundial del 2030 al ser uno de los anfitriones. Foto: Équipe du Maroc
Marruecos jugará también el Mundial del 2030 al ser uno de los anfitriones. Foto: Équipe du Maroc

La selección de Marruecos se convirtió en la primera de África que clasifica al Mundial 2026. Este viernes, el equipo de los Leones del Atlas consiguió su pase al torneo luego de golear 5-0 a Níger, resultado que le aseguró el liderato del grupo E de las eliminatorias africanas a falta de dos jornadas para el cierre.

Esta será la séptima presencia de Marruecos en una Copa del Mundo, la tercera de forma consecutiva. El equipo dirigido por Walid Regragui apunta a repetir una actuación igual de destacada en Qatar 2022, cuando alcanzó el cuarto lugar.

PUEDES VER: Messi fue a buscar a Tomás Rincón y casi se van a las manos: filtran revelador video del argentino que no se vio por TV

lr.pe

¿Cómo le fue a Marruecos en las eliminatorias africanas?

En esta fase de grupos de las eliminatorias de la CAF (Confederación Africana de Fútbol), el combinado marroquí tiene como rivales a Tanzania, Zambia, Congo y Níger. Eritrea también integraba su grupo, pero se retiró de la competencia antes de inicia la primera fecha.

En seis partidos jugados, el combinado marroquí logró igual cantidad de triunfos y sumó 18 puntos, 8 unidades más que su escolta, Tanzania, a falta de solo seis por disputar. Por si fuera poco, marcó 19 goles y apenas recibió dos tantos.

¿Qué jugadores son las figuras de Marruecos?

De los futbolistas que integran la actual convocatoria de Marruecos, destacan los nombres del portero Yassine Bono (Al-Hilal), el lateral Achraf Hakimi (PSG) y el extremo Brahim Díaz (Real Madrid). En total, el valor de la plantilla asciende a 390 millones de euros, según el portal Transfermarkt.

PUEDES VER: Francia derrotó 2-0 Ucrania por Eliminatorias Copa del Mundo con un golazo de Kylian Mbappé

lr.pe

¿Qué selecciones han clasificado al Mundial 2026?

Hasta el momento, son 17 las selecciones que tienen un lugar seguro en el Mundial 2026, incluyendo a las tres que serán anfitrionas. La única confederación que aún no cuenta con representantes en esta lista es la UEFA (Europa).

  • Estados Unidos
  • México
  • Canadá
  • Argentina
  • Brasil
  • Uruguay
  • Ecuador
  • Colombia
  • Paraguay
  • Irán
  • Japón
  • Uzbekistán
  • Corea del Sur
  • Jordania
  • Australia
  • Marruecos
  • Nueva Zelanda.
